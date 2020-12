De ga alt ved frontlinjen, men for hva? Tusenvis ofret livet i kampene. VG var til stede på den blodige slagmarken i Nagorno-Karabakh.

Krigens brutale virkelighet

Morten Risberg

NB! Vi advarer om sterke bilder lenger ned i saken

Striden mellom Armenia og Aserbajdsjan om det lille fjellområdet har vært et sort hull for utenforstående. De som kjenner sannheten best er de som selv sto ansikt til ansikt med fienden.

Det er kaotisk på hovedveien mellom hovedstaden Stepanakert og byen Shushi. Soldatene – som nesten alle er 18 eller 19 år gamle – vandrer hvileløst rundt i veien, og flere er beruset. Udetonerte granater og artilleriraketter ligger strødd. Halvferdige måltid og rasjoner står fortsatt fremme ved skyttergravene, antagelig forlatt midt i kampens hete.

Mellom bilvrak står stridsvogner henslengt. Et hav av tomhylser vitner også om de kraftige kampene som har funnet sted.

På veien blir vi stanset av bevæpnede vakter. De står utenfor et pansret personellkjøretøy – med et vaiende, russisk flagg.

Nesten to tusen russiske soldater er sendt som fredsbevarende styrker, og skal passe på situasjonen i grenseområdene. De har akkurat etablert seg i området, og fremstår som stresset og avvisende.

Ethvert forsøk på intervju blir stanset med et «no» eller «njet». Fotografering kommer ikke på tale, men de lar oss kjøre videre.

Veien til Shushi svinger seg oppover fjellsiden som lener seg ned mot Stepanakert. Her og der ser man rester fra rakettnedslag, havarerte og utbrente biler. Tomhylser fra artilleri ligger langs veien.

Etter noen krappe hårnålsvinger stanses vi igjen av bevæpnede soldater – denne gangen armenske. I motsetning til de russiske er disse imøtekommende og uredde kamera. Blikkene er blandet av en stivhet fra krigen og forvirring rundt den nåværende situasjonen.

– Det var en hard krig, men nå vet vi ikke hva vi skal forvente, sier en av soldatene.

De har vært stasjonert i området i fem dager, og er usikre på hva fremtiden bringer.

– Vi vet fortsatt ikke hvor vi skal dra etter dette. Alt vi vet er at mange av vennene våre har dødd. Nå spør vi oss selv – «for hva»?

Dagens unge armenere har vokst opp med at republikken som består av Nagorno-Karabakh og syv omkringliggende aserbajdsjanske distrikter er deres. Selv om det kuperte fjellområdet er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, har det blitt styrt av armenske separatister siden våpenhvilen i 1994.

Da krigen mellom de to nabolandene blusset opp 27. september i år var dette en kamp om eksistens og hjemland, som dro titusenvis av frivillige til frontlinjene – uavhengig av tidligere kamperfaring.

Bakgrunn: Veien til krig

I kampen for å beholde forfedrenes hjemland ble tapet av armenske liv av mange ansett som et nødvendig onde i konflikten. Men – da statsminister Nikol Pashinyan i november undertegnet fredsavtalen som ga opp store deler av landarealet, endret situasjonen seg:

De falnes kamp ble sett på som forgjeves. De kjempet og ofret livet, men landet gikk tapt med et pennestrøk.

Det ble ikke bedre av at det offisielle tallet på omkomne armenske soldater plutselig hoppet fra 1200 til 2425 etter krigens stans.

Igjen står de etterlatte soldatene som har mistet venner, kolleger og familiemedlemmer til krigen. Noen har også mistet hjemmene sine til de nye grensetegningene.

Foto: BULENT KILIC / AFP

Som en soldat i Stepanakert fortalte tidligere på dagen;

– Hjemmet mitt var i Shushi, men nå kommer dette til å tilhøre Aserbajdsjan. Alt jeg har er klærne på ryggen, og nå må jeg forsøke å finne et nytt sted å bo. Moren og broren min er i Armenia, men jeg får ikke lov til å forlate Nagorno-Karabakh, grunnet krigsretten. Alt er veldig kaotisk.

I tiden før våpenhvilen – og også etter undertegnelsen – var det forvirring rundt hvem som hadde kontroll på Shushi, og hvor langt frontlinjen hadde kommet. I Jerevan hevdet en offiser i spesialstyrkene hardnakket at hans menn hadde hatt grep om byen før de måtte legge ned våpnene.

På motsatt side florerte det videoer på nett av soldater som heiste det aserbajdsjanske flagget til topps på kjente bygninger.

De som befant seg i Stepanakert kunne på sin side fortelle om lyden av maskingevær som kom nærmere og nærmere.

Vi kjører videre opp fra de armenske styrkene, med beskjed om at vi må stanse ved neste stridsvogn. På toppen viser kartet at vi er midt mellom Stepanakert og Shushi, to kilometer fra begge byene.

Det er også her vi får se hvor langt frontlinjen faktisk kom, i de dramatiske timene før beskjeden om våpennedleggelse spredde seg til styrkene.

Gjennom en hullete mur, mellom granatnedslag og udetonerte raketter, synes krigens brutale virkelighet. Falne soldater ligger i samme posisjon som da livet forlot dem fire dager tidligere. Alle har på seg aserbajdsjanske uniformer.

Scenene vitner om at krigen gikk mye lenger enn det den tilgjengelige informasjonen tilsa:

De som var i fronten av den aserbajdsjanske offensiven hadde allerede lagt øynene på Stepanakert – hovedstaden i Nagorno-Karabakh.

Ved siden av muren, og rett ved flere av de falne soldatene, ligger en knekt gravstein fra 1992 – som en gang markerte graven til en armensk soldat.

En påminnelse om at konfliktens konsekvenser ikke har endret seg på de tiårene den sto stille.

– Aserbajdsjan har allerede hentet flere av de falne soldatene sine, forteller en armensk soldat som vokter over stedet.

– Men de lot disse bli igjen.

Soldaten tror de døde kroppene er fremmedkrigerne, og at de aserbajdsjanske myndighetene ikke ønsket å ta hånd om dem.

Kort tid etter at offensiven startet, kom det meldinger og rapporter om at Aserbajdsjan benyttet seg av fremmedkrigere fra blant annet Syria.

– Hvis dere går opp bakken der kan dere også se nylagde skyttergraver, lagd av fienden, forteller den armenske soldaten, mens han peker på en knaus i retning Stepanakert.

I motsatt retning, mot Shushi, vaier et flagg i horisonten. Det markerer den nye posisjonen til aserbajdsjanske styrker.

– Vi får ikke lov til å skyte dit lenger. Russerne tillater ikke det, sier den armenske soldaten.

Fiendene skal likevel snart møtes igjen på den gamle slagmarken. Senere samme dag skal det nemlig foregå en overføring av døde kropper fra begge sider, overvåket av både Røde Kors og russiske fredsstyrker.

I den nye situasjonen må armenske styrker nå rette seg etter både russiske ordre og nye grenser til Aserbajdsjan – et drastisk tilbakesteg for den flere tiår-gamle kontrollen de hadde over det som kalles Repubikken Artsakh.

Og selv om våpenhvilen for mange virker som et uakseptabelt tap for armenerne, viser frontlinjens rester at krigen var i ferd med å også rulle over Stepanakert – som etter fredsavtalen fortsatt er i armenske hender.

– Hadde man ventet lenger, kunne Stepanakert også gått tapt, og 25 000 soldater ville blitt omringet på alle kanter, sier David Babayan fra kontoret sitt i hovedstaden.

Han er politisk rådgiver for Arayik Harutyunyan, presidenten i Nagorno-Karabakh. Etter å ha sett krigen komme stadig nærmere, puster han nå lettet ut:

– Våpenhvilen kunne ikke ha kommet senere.