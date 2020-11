BRENNER SINE HJEM: Mange av armenerne som har forlatt hjemmene sine, har brent de før Aserbajdsjan skal ta over området. Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Aserbajdsjanske styrker har inntatt nok et område: − Jeg er redd jeg kan dø

Samtidig som aserbajdsjanske styrker i dag tar over nye områder i Nagorno-Karabakh, frykter 20 år gamle Natalie for fremtiden.

Det aserbajdsjanske forsvaret sier onsdag at deres styrker har inntatt Kalbajar-regionen, den andre av tre regioner Armenia har overgitt til Aserbajdsjan.

– Vi er fremdeles redde, forteller den 20 år gamle Natalie Melkumian til VG.

Hun er armensk og født og oppvokst i Stepanakert i Nagorno-Karabakh.

Nagorno-Karabakh er offisielt en del av Aserbajdsjan, men er i tre tiår blitt styrt fra Armenia. Armenerne mener området tilhører dem, og har hatt kontrollen der etter at de kjempet til seg områdene på 80- og 90-tallet. De armenske utbryterne hadde gravd seg ned i skyttergravene og lovet å aldri gi fra seg landområdet i denne frosne konflikten. Men det var før i høst.

FØDT I KONFLIKTEN: 20 år gamle Natalie Melkumian er født og oppvokst i Stepanakert, hovedstaden i Nagorno-Karabakh. Foto: Privat

Flyktet fra krigsherjingene

Kunststudenten Natalie forteller at da krigen brøt ut i slutten av september, sendte hennes far den lille familien til hovedstaden i Armenia – langt bort fra krigsherjingene. Der skulle Natalie, hennes mor og søster bo i flere uker, mens hennes far ble igjen for å krige, akkurat som han gjorde i den forrige krigen.

– Ofte så sa han ikke hvor han var for å beskytte oss, men han var på de aller farligste frontlinjene. Vi har vært så utrolig redde, forteller hun til VG.

Det armenske helsedepartementet melder at 2317 armenske soldater er blitt drept i konfliktene de siste seks ukene. Aserbajdsjan har ikke sagt hvor mange av deres soldater som er blitt drept. Russland mener til sammen 5000 mennesker er blitt drept i krigen.

HAR KRIGET: Faren til Natalie Melkumian, Ara (t.h.), kjempet i den seks uker lange krigen. Mange av hans venner mistet livet. Foto: Privat

Ble drept

– Mange av pappas venner ble drept i kampene, men han overlevde og ble heller ikke skadet, forteller kunststudenten Natalie til VG.

Det har lenge vært urolig i Nagorno-Karabakh.

– Allerede før denne krigen brøt ut har jeg vært redd for å bo her. Jeg har lenge vært redd for at en ny krig skulle bryte ut her, men jeg ville aldri forestille meg at den ble så brutal som den ble, forteller hun.

Natalie forteller at hun om tre dager skal flytte tilbake til hjembyen hun flyktet fra. Hjem for å se sin far og byen hun vokste opp i.

– Jeg er redd for at krigen kan bryte ut nok en gang etter denne fredsavtalen. Jeg er forberedt på å dø, forteller hun til VG.

fullskjerm neste BEGRAVES: En mor sørger over sin drepte sønn i Stepanakert.

Feirer med rundtur

I midten av november ble det landet en fredsavtale, fremforhandlet av Russland, mellom de to stridende partene. Den innebar at Armenia måtte gi fra seg kontrollen over områder som i hovedsak er befolket av etniske armenere.

I Aserbajdsjan blir avtalen feiret og beskrevet som en full kapitulasjon fra armensk hold. Mange armenere er imidlertid svært misfornøyde, noe som har kommet til uttrykk ved store demonstrasjoner den siste tiden.

Den aserbajdsjanske presidenten har de siste dagene selv vært på rundtur i territorier de har vunnet tilbake.

«Vi opplever nå historiske dager. Vi klarte denne seieren takket våre vårt fellesskap, vilje og styrke», skrev Ilham Alijev på Twitter i går.

På en TV-sending onsdag gikk han enda lenger.

– Kalbajar-distriktet er i dag frigjort fra okkupasjonen. Med hele mitt hjerte gratulerer jeg folket i Aserbajdsjan ved denne anledningen, sa Alijev.

fullskjerm neste REISER RUNDT: Den aserbajanske presidenten Ilham Alijev har de siste dagene vært på rundtur i territorier de har vunnet tilbake. Sammen med sin kone, Mehriban Aliyeva, har de besøkt blant området Aghdam som tidligere var kontrollert av armenske styrker.

Vil ikke forlate hjemlandet

Fredsavtalen i Nagorno-Karabakh fra 9. november innebærer at partene beholder stillingene de inntok i løpet av de siste kampene. Det betyr at Aserbajdsjan får tilbake 15 til 20 prosent av sitt tidligere tapte territorium.

Røde Kors har tidligere kritisert begge sider for angrepene på sivile, og slår fast at de er i strid med folkeretten.

– Vi har sett tunge artilleriangrep mot store områder som har rammet sivilbefolkningen hardt, sa regionrådsgiver Morten Tønnessen-Krokan i Røde Kors til NTB.

Selv om Armenia gir fra seg deler av Nagorno-Karabak, sier 20 år gamle Natalie til VG at hun vil flytte hjem. Hun vet at det har vært store ødeleggelser i nabolaget, og sier hun er spent på å se byen sin.

– Jeg kan ikke forlate mitt hjemland selv om det er farlig å bo her.

fullskjerm neste FLYKTER: Mange familier fra områdene som overlates til Aserbajdsjan, har tatt med seg alt de eier. Mange har også satt fyr på hjemmene sine.

Publisert: 25.11.20 kl. 16:53

