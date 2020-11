Kommentar

Fra Evita til Maradona

Av Ole Kristian Strøm

Foto: Roar Hagen

Diego Maradonas død utløser den mest synlige sorg i Argentina siden Evita Perón gikk bort bare 33 år gammel.

Det sies at nærmere tre millioner mennesker fylte Buenos Aires’ gater den dagen i 1952 da hennes døde legeme ble ført gjennom hovedstaden - et siste hvilested skulle det gå mange år og mye dramatikk før hun fikk.

I sin kamp for de fattige ble Eva Perón landets mektigste, mest omtalte og populære kvinne, gjenstand for en personkult som nærmeste gjorde henne til helgen.

Det ble erklært to dagers landesorg og ti dager med flagget på halv stang ved hennes død, og nå har president Alberto Fernández bestemt at det skal sørges i tre dager over Diego Armando Maradona.

1951: Eva Perón tar imot jubel fra sine tilhengere i Buenos Aires. Det ble en personkult rundt henne, både mens hun levde og etter hennes død. Foto: CLARIN

Corona-pandemien vil garantert sette sitt preg på markeringen av Maradonas død, men mange argentinere vurderer han som minst like viktig som den legendariske førstedamen.

Ingen har noen gang - på samme måte som Maradona - gjort fotball til en måte å vise motstand og gjenopprette ære og stolthet for et helt folk.

HELT: Diego Maradona hadde revolusjonshelten Che Guevara, født i Argentina, kjent som revolusjonsleder i Cuba, og henrettet i Bolivia, på høyre overarm. Foto: ANA MARIA OTERO / AP

Det var det som skjedde den 22. juni 1986 da Argentina vant 2–1 over England på på Estadio Azteca i Mexico City, der Maradona først scoret med hånden og deretter på det mest vanvittige soloraid som verden har sett.

Seieren i den kampen - og etter hvert skulle det bli VM-gull - ble sett på som en revansj for det nederlag og den ydmykelse som Argentina gjennomlevde i Falklandskrigen fire år tidligere.

– Det var som å slå et helt land, ikke bare et fotballag, uttrykte Maradona det selv senere - og snakket om «Guds hånd», inspirert av Michelangelo, som VG-tegner Roar Hagen har tolket på sin måte til denne kommentaren.

Militærjuntaen som styrte Argentina den gang, hevdet at øyene tilhørte dem og de beskrev derfor militæraksjonen som en gjenerobring av eget territorium. Britiske myndigheter derimot så det som en invasjon av et område som hadde vært en kronkoloni siden 1841.

Mer enn dobbelt så mange argentinere som briter mistet livet i den ti uker lange krigen. Godt over 10.000 argentinere ble tatt til fange, nesten ingen briter.

Det var et nederlag så ydmykende at det skulle fremskynde militærstyrets fall. VM-triumfen i 1986 var også en feiring av at demokratiet var tilbake i Argentina.

María Eva Duarte ble født i 1919 og vokste opp i dyp fattigdom med sin mor. 15 år gammel kom hun til hovedstaden, fast bestemt på å bli filmstjerne. Hun ble kjent, men den virkelige stjernestatusen kom først da hun giftet seg med general Juan Perón, som raskt ble landets president.

KOMPISER: Fidel Castro var en av Maradonas venner. Maradona har sagt at «Fidel reddet mitt liv». Han bodde delvis på Cuba. Foto: Alfredo Tedeschi / Reuters

Evita Perón glemte heller aldri sine røtter og drev veldedighet for de fattige i slumområdene.

Hun gjennomførte en helt eventyrlig klassereise, noe som representerte håpet og mulighetene for fattige.

Det var det samme Maradona viste argentinerne et par tiår senere. Han som vokste opp i et skur i slummen, uten vann og strøm. Som holdt på å drukne i familiens kloakkhull da han var liten, og som bygde seg opp til å bli en fotballgud, ikke bare for fotballgale argentinere, men for alle i hele verden som elsker kampen om lærkula.

Ekteparet Perón skapte den såkalte «peronismen», en politisk bevegelse som verken skal kunne plasseres på høyre- eller venstresiden, og som skal ses som et alternativ til både kapitalismen og kommunismen. Juan Perón mente at bevegelsen var basert på «justicialismo», med sosial rettferdighet som kjerneverdi. Mange vil si at den økonomiske politikken de snakket om, ligner på vår skandinaviske velferdsmodell. Men det er vel dokumentert at han var betatt av Mussolini og den italienske fascismen.

Et kjapt søk i vårt bildearkiv på Maradona og politikere, frembringer bilder av fotballstjernen sammen med karer som Fidel Castro (Maradona har sagt at «han reddet mitt liv»), Hugo Chávez, Nicolás Maduro og Evo Morales, alle godt plassert på venstresiden av politikken, men om det var bevisste politiske valg eller mer naturlige reflekser ut fra sin oppvekst, er ikke så godt å si. Men Maradona sa en gang at han hatet alt amerikansk.

I forbindelse med fotball-VM 2018 ble han fotografert sammen med Vladimir Putin, og av en eller annen grunn fant Maradona det samme år plausibelt å bli ærespresident i fotballklubben Dinamo Brest i Aleksandr Lukasjenkos Hviterussland.

SLUM: Maradona vokste opp i fattigslige kår i Villa Fiorito, like utenfor Buenos Aires. Her er mange stolt av mannen som ble verdens fotballhelt. Foto: JUAN MABROMATA / AFP

På sin høyre overarm hadde Maradona en tatovering av Che Guevara, som i sin oppvekst i Argentina demonstrerte mot daværende president Juan Perón, men som siden skulle bli verdenskjent for sin rolle som marxistisk revolusjonær og geriljaleder under den kubanske revolusjonen - og så minister under Castro.

Mystiske og mytiske Che Guevara har blitt kalt både en «rød Robin Hood» og «kommunismens Don Quijote», mens andre mener han var en ufølsom bøddel. Han endte selv med å bli henrettet i fangenskap i Bolivia.

Che Guevara er en av de ytterst få argentinere som kanskje kunne ta opp kampen med Evita og Maradona i popularitet. En fjerde kandidat, sier de som kan den slags, er tango-legenden Carlos Gardel, mannen bak «Volver».

Av disse fire er Maradona blitt desidert eldst med sine 60 år. Evita var altså bare 33 år da hun døde av livmorkreft, Che Guevara ble skutt som 39-åring i 1967, og tango-Gardel døde i en flystyrt over Colombia i 1935, da han var 44 år gammel.

Publisert: 26.11.20 kl. 21:53