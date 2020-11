REISENDE: Passasjerer ankommer San Francisco internasjonale flyplass 25. november – dagen før Thanksgiving. Til tross for helsemyndighetenes anbefaling om å bli hjemme, reiste millioner av amerikanere for å feire med venner og familie. Foto: JOHN G. MABANGLO / EPA

Thanksgiving-helg i USA: Frykter flere dødsfall

Flere millioner trosset myndighetenes anbefalinger om å bli hjemme under årets Thanksgiving-feiring. Nå frykter Biden-rådgiver at de vil se flere smittetilfeller, sykehusinnleggelser og dødsfall i ukene som kommer.

– Vi forventer å se en økning i smittetilfeller en uke eller to etter Thanksgiving. Så, en uke eller to senere vil vi se en økning i sykehusinnleggelser, og en uke eller to etter det igjen, vil vi til slutt begynne å se dødsfall.

Det sa Dr. Celine Gounder, en av påtroppende president Joe Bidens covid-19-rådgivere, under en CBS News-sending lørdag.

– Dessverre betyr det at mange som feiret med familie og venner i helgen vil måtte tilbringe jul og nyttår på sykehuset og intensivavdelinger.

Millioner trosset anbefalingene

Ifølge CBS reiste flere millioner amerikanere til venner og familie i forbindelse med Thanksgiving-helgen, til tross for helsemyndighetenes oppfordring om å bli hjemme.

Sittende president Donald Trump sa derimot det følgende i sin Thanksgiving-tale torsdag:

– Jeg oppfordrer alle amerikanere til å samles, i private hjem og i gudshus, for sammen å utstede en bønn til Gud for alle velsignelser.

Thanksgiving er en av årets viktigste høytider i USA. Selve høytidsdagen faller på den fjerde torsdagen i november – i år torsdag 26. november. Mange tar også fri dagen etter, slik at de får en langhelg sammen med familie og venner.

OPPFORDRET TIL SAMLING: Avtroppende president Donald Trump holder sin Thanksgiving-tale torsdag. Foto: ERIN SCOTT / X06860

De siste ukene har coronatallene skutt i været over hele USA, og mer enn 30 stater hadde en økende smittetrend i tiden frem mot Thanksgiving-helgen.

Bare i november er det registrert over fire millioner smittetilfeller, melder New York Times. Det er over dobbelt så mange enn rekorden på 1,9 millioner nye smittetilfeller som ble satt i oktober.

Ifølge VGs oversikt ble det registrert 155 596 nye smittetilfeller i USA i går, og det totale smittetallet i landet ligger i skrivende stund på 13 246 650.

Gounder, epidemiolog og spesialist på infeksjonssykdommer, oppfordret alle som valgte å reise å gå i karantene før reise, og å holde god avstand til alle når de er på plass ved reisemålet. Karantenetiden i USA er for øyeblikket på 14 dager.

Gounder oppfordret også alle til å bruke munnbind, overholde avstand og å samles utendørs hvis det er mulig.

– Hvis dere feirer innendørs, åpne alle dører og vinduer sånn at dere har maksimalt med ventilasjon, sier hun.

Gounder legger til at all samling av mennesker innendørs øker sjansen for smitte betydelig.

FRONTLINJEN: Personell på Harborview Medical Center i Seattle feirer Thanksgiving på jobb. Foto: David Ryder / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Fremover blir det ifølge Gounder viktig å holde smitteutviklingen nede, for å sikre at ikke helsevesenet mister kontroll på situasjonen.

– Helsearbeidere har kjempet i månedsvis, de ønsker seg også en pause i julen for å se familiene sine, sier hun.

– Vanligvis ville vi hatt mindre bemanning for å legge til rette for det. Men nå tror jeg dessverre at noen kommer til å måtte jobbe i julen for å håndtere den kommende bølgen.

Publisert: 29.11.20 kl. 09:44