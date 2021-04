BABY: Illustrasjonsfoto. Foto: Frank May / picture alliance

Skal ha blitt født med tre peniser

En baby i Irak kan ha skrevet medisinsk historie. Han skal være født med ikke en, ikke to, men hele tre peniser.

Av Jostein Matre

Publisert: Nå nettopp

– Så vidt vi er kjent med er dette det første kjente tilfellet av triphallia, skriver Dr. Shakir Saleem Jabali og Dr. Ayad Ahmad Mohammed i en studie publisert i det medisinske tidsskriftet International Journal of Surgery Case Reports.

Barnet, som skal være kurdisk og født i Dahuk i det nordlige Irak, ble tatt med til sykehuset da han var tre måneder gammel. Det skjedde etter at foreldrene oppdaget hevelser i skrotum.

På sykehuset kunne legene etter hvert slå fast at det ikke bare var snakk om en hevelse, men at den lille gutten rett og slett var ekstra utstyrt. Ved siden av roten til den «vanlige» penisen fant de en annen på rundt to centimeter, samt en tredje på én centimeter på undersiden av pungen.

Iblant kan det være noe som ligger genetisk i familien eller et resultat av for eksempel narkotikabruk hos mor som fører til misdannelser. Det skal ikke være tilfellet her.

Gutten vil uansett ikke vokse opp med mer enn én penis. De to andre er allerede fjernet ved operasjon. Ifølge rapportene skal operasjonen ha vært en suksess. Det skal ikke ha oppstått komplikasjoner i etterkant.

Familien er likevel blitt rådet om å oppsøke leger med jevne mellomrom, og «særlig i pubertetsalder og før ekteskap», skriver legene.

Det er uklart hva som gjør at det i svært sjeldne tilfeller blir født gutter med mer enn en penis. Det første registrerte tilfellet av en gutt med to peniser stamme fra 1609. Angivelig skal én av hver 5. til 6. million fødte babygutter være født med to stykker.