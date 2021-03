SONER: Aleksej Navalnyj fotografert i rettssalen i februar. Foto: BABUSHKINSKY DISTRICT COURT PRESS SERVICE / HANDOUT / BABUSHKINSKY DISTRICT COURT

Navalnyj på Instagram: Går til sultestreik i fengselet

Den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj går til sultestreik i fengselet.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det er han selv om oppgir dette på Instagram.

– Jeg går til sultestreik for at jeg skal få den legehjelp jeg ifølge loven har rett til, skriver Navalnyj.

Han oppgir at han har ryggsmerter, som nå også har flyttet seg til leggen.

Hans advokater, som besøkte ham i fengsel nylig, uttrykte etterpå at de var bekymret for Kreml-kritikerens helse.

Fengselsmyndighetene har uttrykt at Navalnyjs helsetilstand er tilfredsstillende.

Aleksej Navalnyj soner nå i en straffekoloni i byen Pokrov i Vladimir fylke, ikke langt fra Moskva. Han har oppgitt at han allerede har flere straffer for brudd på reglene i leiren.

Navalnyj ble forsøkt giftmyrdet i august 2020. Han ble fløyet til Berlin og behandlet på et sykehus der. I januar kom han tilbake til Moskva, og ble umiddelbart pågrepet på flyplassen. En betinget dom på tre og et halvt år er siden gjort om til fengsel for opposisjonslederen. Etter som han har sittet i husarrest tidligere, er dette trukket fra, og han skal nå sone to år og åtte måneder.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har uttalt at dommen mot Navalnyj er politisk betinget, men dommen står likevel ved lag.

– Hans helsetilstand er etter min mening ekstremt dårlig, sa advokat Olga Mikhailova til tv-kanalen Dozjd etter å ha besøkt Navalnyj i fengselet for en snau uke siden.

– Han opplever sterke smerter i ryggen og i høyre ben. Beinet hans har dovnet, det ene beinet fungerer praktisk talt ikke. Høyre bein er i en forferdelig tilstand, sa hun da.

En representant for en statlig menneskerettskommisjon beskyldte tirsdag Navalnyj for å simulere at han var syk, melder tv-kanalen Dozjd.

Navalnyj ble i august forsøkt forgiftet da han var på vei hjem til Moskva etter en valgturné i Sibir. Ifølge vestlige eksperter ble han forsøkt tatt livet av med giften Novitsjok.

Opposisjonspolitikeren hevder at det var sikkerhetstjenesten FSB som prøvde å ta livet av ham - etter ordre fra Vladimir Putin. Presidenten har benektet dette, og uttalt at «hadde vi stått bak, hadde vi fullført jobben».

Da hadde altså Navalnyj vært død, ifølge Putin.