FORSETTER: Israelske krigsfly bombet mål i Gaza i morgentimene 17. mai. Foto: ANAS BABA / AFP

Israelsk historiker til VG: − En konflikt uten løsning

Tom Segev er en av Israels mest profilerte og kontroversielle historikere. Når VG får tak i ham på telefon er det en opprørt 76-åring som svarer.

Av Harald Berg Sævereid

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Har du sett bildene av døde barn i Gaza, av ødeleggelsene der og av livredde israelere som søker tilflukt for å unngå rakettnedslag. Det er deprimerende, sier den 76 år gamle historikeren og forfatter av flere prisbelønte bøker om staten Israel.

Den siste om den legendariske politikeren Ben Gurion, som omtales som Israels grunnlegger.

Også natt til i dag fortsatte konflikten. Det meldes om nye israelske luftangrep mot Gaza og raketter skutt mot Israel tirsdag morgen.

Den israelske hæren opplyser at den ødela rundt 15 kilometer med tunneler brukt av Hamas i Gaza by og Khan Younis i nattens angrep. Angrepene ble utført med rundt 60 fly, som slapp over 100 bomber på 65 mål i løpet av 30 minutter fra klokken 3.45, skriver Times of Israel. Også ti rakettoppskytingsanlegg ble truffet.

Samtidig er 90 raketter ifølge IDF skutt opp fra Gaza siden mandag kveld. Det er ikke meldt om sårede etter disse.

DEPRIMERT: Tom Segev ser ingen løsning. - Islamske terrorister styrer Gaza og Israel lar dem skaffe seg raketter. Foto: Espen Rasmussen / VG

– Finnes ingen vilje

Situasjonen gjør Tom Segev oppgitt.

– Dette er en 100 år lang konflikt og den har ingen løsning, det kan ikke beskrives på noen annen måte. Det fins ingen vilje til en løsning. Partene håndterer konflikten. Noen annen målsetting fins ikke, sier Segev til VG.

– Er det angrepene denne gang som gjør deg så pessimistisk?

– Nei, dette er bare den siste episoden i en serie som er evigvarende. Du vet selv at det var like ille i 2014. Og vi vet alle at det snart kommer til en våpenhvile, tallene på alle drepte og de store ødeleggelsene går inn i statistikken. Og verden går videre. Til neste gang det skjer. Slik har det vært og slik vil det fortsette å være.

– Hvorfor?

– Hamas, som har bygget opp et islamsk diktatur, undertrykker to millioner palestinere og bruker all bistand og pengestøtte på våpen de bruker mot den israelske fienden. Og Israel tillater at Hamas bygger opp et stort arsenal av nye og farligere raketter. Så kan våre militære styrker svare med å ta i bruk hele den israelske krigsmaskinen. Dette gjentar seg med tre-fire års mellomrom, sier historikeren og forfatteren.

Han fortsetter:

– Tilbake på slagmarken ligger tusener av døde og lemlestede sivile mennesker, i hovedsak i Gaza, men også på den israelske siden av grensen. De traumatiserte barna er kanskje det verste. Dette er kynisk realpolitikk på sitt verste.

1967: Da Israel i løpet seks dager la under seg Vestbredden og Øst-Jerusalem inkludert Gamlebyen, var det en sterk følelsesmessig opplevelse for israelske soldater. Foto: David Rubinger

Tror to-stats løsning er umulig

Tom Segev sier at han som en ung mann i 1967 trodde på fred. Han forteller at han etter at Israel hadde okkupert Øst-Jerusalem og Vestbredden i seksdagers-krigen, intervjuet Ben Gurion til studentavisen på Universitet.

– På spørsmålet om om seieren i 1967-krigen ville gi oss fred, svarte Ben Gurion slik:

«Om jeg hadde valget mellom et lite Israel som det var før 1967 og med fred, og et stor-Israel med fortsatte kriger, ville jeg valgt det første». Jeg har tenkt mye på det Ben Gurion sa til meg den gang, sier den israelske historikeren.

ISRAEL-VENN: Israels første statsminister Ben Gurion(t.h.) hadde ofte besøk av Arbeiderpartiets mektige sekretær Haakon Lie. Her i 1970. Foto: Arbeiderbladet

Ifølge Tom Segev er det ikke mulig å få til en fredsavtale som inneholder en to-stats løsning mellom israelere og palestinere. Kløften mellom de to folkene som i dag befolker det gamle Palestina, er uoverstigelig.

– Konflikten dreier seg ikke om landområder, grenser, vann og sikkerhet. Det er en konfrontasjon mellom to nasjonale identiteter.

– Stygg historie

Begge definerer sin identitet ut ifra landområdet som utgjør hele det gamle Palestina. Absolutt alt. Kompromisser en av dem på dette, betyr det igjen at det kastes vrak på deler av den nasjonale identiteten. Det nekter begge å gjøre. Derfor klarer jeg ikke å se hvordan disse to folkene, israelere og palestinere, noen gang skal kunne komme fram til en fredsløsning, sier Tom Segev

– Vi burde gjøre mer for befolkningen i Gaza. De lever under regimet til ett av de verste islamske diktaturene i verden, mener han.

Han trekker fram vaksineproblematikken som et eksempel på den manglende viljen det er i Israel for å komme palestinerne Gaza til humanitær unnsetning.

– Israelske myndigheter har taklet coronaviruset bedre enn mange andre land. Men når de kan sende vaksiner til Honduras og ikke til palestinerne i Gaza, forteller det en stygg historie, sier Segev.

Han er tydelig på at Israel ikke har noen reell interesse av at uroligenheter i de palestinske områdene opphører.

– For Israel er det maktpåliggende at Gaza og Vestbredden ikke knyttes sammen, sier Segev.