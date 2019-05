«KOM DERE UT AV LIVMOREN MIN»: Demonstranter mot abort-forbudet viste hva de mente foran bygningen der Alabamas folkevalgte forsamling skulle avgi sine stemmer. Foto: Christopher Aluka Berry / X03252

Tusenvis deler sin aborthistorie etter Alabamas abortforbud

Etter at Alabamas folkevalgte signerte for USAs strengeste abortlov, har tusenvis tatt til Twitter og fortalt sine aborthistorier under emneknaggen #YouKnowMe.

Den omstridte loven ble vedtatt onsdag av 25 hvite, republikanske menn – de fleste middelaldrende. Fem demokrater stemte mot, herav tre menn og to kvinner.

– Du trenger ikke å oppdra barnet. Du trenger ikke å bære frem barnet. Du trenger ikke å forsørge barnet. Du trenger ikke å gjøre noe for det barnet, men likevel ønsker du å ta den beslutningen for kvinner, sa Demokratene-senator Vivian Davis Figures fra talerstolen, ifølge The Guardian.

Abortlovgivningen i USA * USA har ingen formalisert føderal abortlov tilsvarende den vi har i Norge. Det er i stedet sedvanerett, etablert gjennom en høyesterettsavgjørelse fra 1973, som sikrer kvinners rett til abort. * Delstatene kan foreslå og vedta egne abortlover, men disse kan utfordres gjennom rettssystemet. Høyesterett har som regel stadfestet den grunnleggende retten til selvbestemt abort i slike saker, men de har åpnet for begrensninger i kvinners mulighet til å få abort. * Abortspørsmålet er svært betent i USA. Motstanden er særlig sterk i konservative delstater i sør og i Midtvesten. I mer liberale områder på øst- og vestkysten er folk i større grad for kvinners rett til abort. * Den siste tiden har abortspørsmålet i økende grad blitt polarisert, i likhet med andre politiske spørsmål. Siden 2001 har ikke mindre enn 660 delstatslover som begrenser eller forbyr abort blitt innført. Samtidig har 33 initiativer som styrker abortretten blitt godkjent. * Det siste året har abortstriden blitt intensivert. Bare hittil i år har delstatene Georgia, Kentucky, Mississippi og Ohio innført såkalte hjerteslag-lover som begrenser abort til de første seks ukene av graviditeten. * Alabamas delstatsforsamling vedtok torsdag det som ville vært USAs strengeste abortlov, der det kun åpnes for å gjennomføre inngrepet i tilfeller der den gravide kvinnens liv er i fare. Det er høyst tvilsomt om denne loven vil stå seg dersom den utfordres i rettssystemet. * Per dags dato er 48 prosent av amerikanerne for abort, og 48 prosent imot, ifølge en undersøkelse meningsmålingsinstituttet Gallup gjorde i fjor. Da instituttet begynte med sine målinger på 1990-tallet var 51 prosent for og 40 prosent imot. Kilder: TT, Washington Post, Guttmacher (NTB) Vis mer vg-expand-down

Ifølge CNN har Alabama kun fire kvinner i det statlige senatet, i tillegg til den republikanske guvernøren Kay Ivey, som signerte loven.

– I dag har jeg signert Alabama Human Life Protection Act. For tilhengere av lovendringen er dette et kraftfullt tegn på befolkningens overbevisning om at ethvert liv er en hellig gave fra Gud, skriver Ivey på Twitter.

25 HVITE MENN: Republikanerne stiller sterkt i den folkevalgte forsamlingen i Alabama, og har 27 av 35 seter. Disse 25 mannlige republikanerne stemte for å gjøre abort ulovlig tidligere denne uken. Foto: alsenaterepublicans.com

Opptil 99 år i fengsel

Lovteksten sammenligner å ta abort med noen av historiens største grusomheter begått av mennesker, inkludert holocaust, skriver NTB.

Abortloven åpner ikke for å straffeforfølge kvinner som tar abort, men personer som utfører den. Med en strafferamme på ti til 99 år, risikerer legene dermed livstid i fengsel for å utføre abort innenfor delstatens grenser. Det samme som idømmes voldtektsmenn og drapsmenn, skriver CNN.

Den nye loven gjør abort ulovlig uansett stadium i graviditeten. Å gjøre unntak i loven dersom graviditeten skyldes incest eller voldtekt, ble nedstemt med 21 mot 11 stemmer, skriver NTB.

– Vet du hvordan det er å bli voldtatt? Hvorfor vil du ikke at en kvinne i det minste skal ha det unntaket etter en så grusom handling? spurte Figures de republikanske mennene i den folkevalgte forsamlingen.

– You know me

Skuespiller Busy Phillips, kjent fra blant annet «Dawson’s Creek» forteller til The New York Times at hun ikke kunne sitte stille å se på det som skjedde i Alabama.

En uke før abortloven i Alabama skulle stemmes over valgte skuespilleren å åpne opp på TV om aborten hun tok da hun var 15 år, i et forsøk på å bevare kvinners rettigheter.

ØNSKER ENDRING: Skuespiller Busy Phillips ber kvinner dele aborthistorier under emneknaggen #YouKnowMe. Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN

– Statistikken viser at én av fire kvinner vil ta en abort før de har fylt 45, uttalte Phillips, og viste til en studie fra det amerikanske helsetidsskriftet American Journal of Health.

– Den statistikken overrasker noen, og kanskje sitter du der og tenker at «Jeg kjenner ingen kvinne som ville tatt en abort». Well, you know me, sa Phillips.

Phillips’ venninne, Tina Fey, så potensial i siste setning og oppfordret henne til å starte en emneknagg. Dagen før det omstridte lovforslaget skulle stemmes over i Alabama publiserte Phillips’ et innlegg med emneknaggen der hun oppfordret kvinner til å dele sine historier:

Den oppfordringen er det tusenvis som har tatt, og i skrivende stund har innlegget nesten 50.000 likerklikk og over 9000 kommentarer.

– Jeg synes det er en kjempestor styrke i å kunne skifte fokus, og at massevis av mennesker sier «Jeg har også gått igjennom dette», forteller hun.

«Ikke én livmor. IKKE ÉN LIVMOR»

Andre kjente fjes har også hevet røsten. Blant dem skuespiller Alyssa Milano.

«Ikke én livmor. IKKE ÉN LIVMOR», skriver hun på Twitter, der hun har delt et innlegg om mennene bak lovendringen:

Også artisten Lady Gaga er blant dem som reagerer. På Twitter skriver hun blant annet: «Det er en krenkelse å forby abort i Alabama, punktum».

Se flere reaksjoner på loven her:

Etter at loven ble vedtatt gjorde den dystopiske serien og boken «The Handmaid’s Tale» også et byks på Twitter, ifølge The Independent.

«Dere kjenner tilbakeblikkene i «The Handmaid’s Tale» der alt fortsatt føles ganske normalt, men det begynner å komme små hint om at ting begynner å gå veldig galt, veldig snart? Vi er en del av det akkurat nå, men med VELDIG STORE F***NG HINT», skrev den amerikanske forfatteren Rita Meade på Twitter.

DEMONSTRERTE: Også i Norge har kostymer inspirert fra serien «Handmaid’s Tale» vært å se på demonstrasjoner mot endringer i abortloven. Her deltar blant andre komiker Sigrid Bonde Tusvik i en demonstrasjon foran slottet i januar. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– For alltid leve i vanære

Menneskerettsorganisasjonen ACLU rasler også med sablene etter vedtaket, og truer med å gå rettens vei for å få fjernet loven.

Også organisasjonen Planned Parenthood raser:

– Til politikerne i Alabama som stemte for denne lovendringen, vår beskjed er denne: Dere vil for alltid leve i vanære på grunn av denne loven.

Alabamas nye abortlov utfordrer den amerikanske grunnloven, der det siden 1973 har vært nedfelt et grunnlovsvern for retten til selvbestemt abort. Det er derfor ventet at loven kan bli avvist – i hvert fall i lavere deler av rettssystemet, skriver The Guardian.

Det har imidlertid lenge vært et ønske fra flere konservative amerikanere å fatte en rettsavgjørelse som fjerner abortvernet i grunnloven.

Publisert: 17.05.19 kl. 04:52