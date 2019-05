STORE PROTESTER: Demonstranter brenner amerikanske flagg under demonstrasjoner fredag. Demonstrantene viste sin støtte til Irans beslutning om å trekke seg delvis ut av atomavtalen. Foto: EPA

USA sender anti-missilsystem til Midtøsten

USA sa fredag at de sender et anti-missilsystem til Midtøsten. Fra før er både et krigsskip og flere bombefly på plass.

Ingrid Hovda Storaas

NTB

Nå nettopp







Pentagon offentliggjorde fredag at de nå sender et anti-missilsystem til Midtøsten for å møte det de sier er trusselen fra Iran , skriver ABC News. Akkurat hvor i Midtøsten de kommer til å plassere dette, er ikke kjent.

– Forsvarsdepartementet fortsetter å overvåke aktivitetene til det iranske regimet, militæret og deres stedfortredere, heter det i Pentagons pressemelding.

les også USA utplasserer hangarskip – advarer Iran

– USA ønsker ikke en konflikt med Iran, men vi er klare til å beskytte våre interesser i regionen, tilføyes det.

Iran kaller ifølge Reuters USAs styrkede tilstedeværelse i regionen for «psykologisk krigføring» designet for å skremme.

SIKKERHETSRÅDGIVER: John Bolton utenfor Det hvite hus 1. mai. Foto: AFP

Respons på «eskaleringer»

Tidligere i uken varslet USA at de utplasserer et krigsskip i Midtøsten i en advarsel til Iran. «Abraham Lincoln» seilte torsdag gjennom Suez-kanalen i Egypt, og flere B-52 bombefly har nå ankommet USAs base i Qatar, skriver Reuters.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton sa da at dette var en respons på en rekke «problematiske eskaleringer og advarsler» fra Iran.

Trump sa torsdag at han ikke kunne utelukke en militær konfrontasjon, da han ba iranske ledere om å delta i samtaler om landets atomprogram. Fredag advarte USA amerikanske handelsskip i området mot angrep fra Iran, skriver Reuters.

Atomavtalen

Iran kunngjorde tidligere i uken at de er i ferd med å gå bort fra deler av atomavtalen.

Hensikten med avtalen var å hindre Iran i å utvikle atomvåpen mot at sanksjonene mot landet skulle lettes. Trump trakk imidlertid USA fra avtalen og gjeninnførte sanksjoner, inkludert en embargo av Irans viktige oljesektor.

Forholdet mellom de to landene har blitt ytterligere svekket etter at USA trakk seg ut av atomavtalen i fjor, og beslutningen deres om å innføre sanksjoner mot Iran for å påvirke økonomien deres, skriver Reuters.

Publisert: 11.05.19 kl. 04:36