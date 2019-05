INVOLVERT: Dette er tredje gangen i år at Viking Sky-skip er innblandet i en ulykke. Foto: Zoltan Mathe / TT NYHETSBYRÅN

Båt eid av Torstein Hagens rederi involvert i dødsulykken i Ungarn

Ifølge politiet kantret og sank turistbåten kun syv sekunder etter et sammenstøt med «Viking Sigyn», som er eid av Viking Ocean Cruises.

Fortsatt er 21 personer savnet etter dødsulykken i elven Donau i den ungarske hovedstaden Budapest.

Viking Ocean Cruises bekrefter selv at et av deres skip var involvert i ulykken, skriver AP torsdag formiddag. I uttalelsen skriver selskapet at en elvecruisebåt var i nærheten av den ungarske turistbåten «da den var involvert i en hendelse» klokken 21 onsdag kveld.

De sier at ingen om bord i «Viking Sigyn» ble skadet, og at de ikke vil kommentere saken ytterligere, men at de samarbeider med lokale myndigheter.

På en pressekonferanse torsdag formiddag bekreftet ungarsk politi at besetningen om bord på cruisebåten er avhørt. Ifølge politiet kantret og sank turistbåten kun syv sekunder etter sammenstøtet med «Viking Sigyn».

De er imidlertid klare på at det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken.

Syv personer er så langt bekreftet døde, men politiet frykter at til sammen 28 personer mistet livet etter at turistbåten krasjet og kantret på Donau onsdag kveld. En seks år gammel jente skal være blant de omkomne.

UNDERSØKER SKIPET: Ungarsk politi undersøker Viking Sigyn etter ulykken som fant sted onsdag kveld. Foto: Peter Lakatos / TT NYHETSBYRÅN

Ifølge flere ungarske medier var politiet natt til torsdag om bord på «Viking Sigyn» og gjennomførte undersøkelser.

Ungarske Index skriver også at hotellskipet, som er eid av Viking Ocean Cruises, kjørte inn i turistbåten bakfra og senket den, men disse opplysningene er så langt ikke offisielt bekreftet.

Det er også observert skader framme på baugen av hotellskipet. Det er derimot uklart om dette er skader som har oppstått grunnet ulykken.

Skipet «Viking Sigyn» er registrert i Sveits, hvor rederieier Torstein Hagen er bosatt.

Det har ikke lykkes VG å få en kommentar fra Viking Ocean Cruises.

Til tross for iherdig leting etter de savnede har dårlig vær med mye regn og dårlig sikt gjort letearbeidet vanskelig. Syv personer er hentet opp av vannet og lagt inn på sykehus. Redningsarbeiderne har ikke stor tro på å finne flere overlevende grunnet det kalde vannet, skriver Index.

Viking Sky har vært i involvert i hendelser tidligere i år også. Først med motorstansen i Hustadvika som førte til et massesøksmål. Deretter da «Viking Idun» kolliderte med en oljetanker i Nederland.

SYNLIGE SKADER: Hotellbåten har noen riper fremme i baugen, uten at det er bekreftet at disse skyldes ulykken. Foto: ZOLTAN MATHE / MTI

Ifølge egne nettsider skulle «Viking Sigyn» etter planen gå gjennom sentrale deler av Europa, deriblant Ungarn, hvor ulykken fant sted. Skipet er registrert i Sveits.

Ifølge nettsidene hotellbåten 95 lugarer, deriblant to suiter fordelt på tre dekk.

Viking River Cruises er verdens største elvecruise-rederi, og har over 70 båter som seiler på elver over hele Europa, i Asia og Egypt.

POLITI PÅ PLASS: Undersøkelser foregår i forbindelse med ulykken. Foto: ZOLTAN MATHE / MTI

