ARRESTERT: Politiet etterforsker ulykken på Donau som en kriminell handling. Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Kaptein på norskeid båt arrestert etter ulykken på Donau

Den ukrainske kapteinen på norskeide «Viking Sigyn» er arrestert, melder flere nyhetsbyråer.

Kapteinen på det norske elvecruiseskipet er avhørt, men informasjonen fra avhøret er ikke frigitt, skriver AP.

Det var sent onsdag kveld at turistbåten «Hableany» på Donau kantret og sank i løpet av syv sekunder etter et sammenstøt med «Viking Sigyn», som er eid av Torstein Hagens «Viking River Cruises».

Ungarske myndigheter har tidligere opplyst at kapteinene på begge båtene skal være erfarne og at de har jobbet i mange år for sine respektive rederier.

Kapteinen på det norskeide cruiseskipet er torsdag kveld pågrepet og satt i varetekt. Tidligere torsdag opplyste politiet at mannskapet på Viking-båten var blitt avhørt.

Politiet har gått ut med flere videoklipp fra tiden før båten sank. På bildene ser man at begge båtene er på vei nordover, og at den store elvecruisebåten tar igjen den mindre turistbåten like før de passerer broen Margit Bridge.

Rederiet Viking, som er eid av Torstein Hagen, bekreftet torsdag morgen at skipet Viking Sigyn var involvert i det selskapet omtalte som «en hendelse» onsdag kveld.

VG har torsdag kveld vært i kontakt med hans pressekontakt, som sier at selskapet ikke vil kommentere saken utover uttalelsen de kom med torsdag morgen.

Sju personer er bekreftet omkommet etter forliset, og 21 er savnet. Sju er funnet i live. Alle om bord på turistbåten var sørkoreanske turister, med unntak av to ungarske besetningsmedlemmer.

Publisert: 30.05.19 kl. 21:58