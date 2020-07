forrige





fullskjerm neste FÅR FORLATE SKIPET: De 180 migrantene om bord på «Ocean Viking» fikk fra midnatt begynne å forlate skipet. Ifølge AFP skal de rett i karantene på fergen «Moby Saza».

«Ocean Viking» har lagt til kai i Italia - migrantene forlater skipet

Elleve dager etter at de første migrantene ble reddet om bord i «Ocean Viking», har skipet lagt til kai ved Sicilia. Ved midnatt mandag fikk de begynne å forlate skipet.

Det viser overvåkingstjenesten for skipstrafikk, Marinetraffic.com.

Daglig leder Trym Jacobsen i Hoyland Offshore, som eier skipet, beskriver overfor VG det at skipet fikk tillatelse til å legge til kai som «en positiv utvikling».

Rundt midnatt melder hjelpeorganisasjonen SOS Meditéranée på Twitter at migrantene har begynt å forlate skipet på Sicilia.

– Etter en lang dag med venting, har 180 overlevende fra Ocean Viking begynt å forlate skipet. Tusen takk til alle innbyggerne og organisasjonene som har støttet oss de siste dagene.

Ifølge nyhetsbyrået AFP skal de rett i karantene på den italienske fergen «Moby Zaza».

Fremdeles unntakstilstand

Skipet «Ocean Viking» har de siste dagene ligget ankret opp sør for den italienske øya Sicilia i Middelhavet. Skipet har gjennomført en redningsaksjon på den libyske kysten, og reddet 180 migranter i havsnød.

Situasjonen ombord har ifølge hjelpeorganisasjonen SOS Meditéranée etterhvert blitt kritisk. Den italienske avisen La Repubblica har meldt at mennesker er i akutt psykisk ubehag, og at flere ombord har truet med selvskading og forsøkt å ta sine egne liv.

SØR-ITALIA: Det norske skipet «Ocean Viking» fikk klokken 19.00 mandag instruks om å bevege seg til kai den sicilianske småbyen Porto Empedocle. Foto: Skjermdump: MarineTraffic.com

På Twitter opplyste SOS Meditéranée like etter klokken 16 mandag at skipet fremdeles lå til anker noen kilometer utenfor Sicilia, og at stemningen ombord var anspent.

les også BAKGRUNN: Nødssituasjon på «Ocean Viking»: – Mannskapet er utslitt

– De overlevende, noen av de under stort psykisk stress, har sett sett kysten i timevis. Denne langvarige ventetiden er et sikkerhetproblem, skriver hjelpeorganisasjonen.

SOS Meditéranée driver med redning av migranter i Middelhavet. De har 22 deltagere med i redningsoppdraget, samt to journalister om bord.

Organisasjonen bekreftet at «Ocean Viking «har mottatt instruks om at de kunne bevege seg mot kai klokken 19.

– Skipet har fått melding om at vi ventelig kommer til havn i kveld, med forbehold om resultatet av testene på covid-19, sa Trym Jacobsen i Hoyland Offshore på daværende tidspunkt.

ANSPENT STEMNING: Forholdene ombord på redningsskipet Ocean Viking beskrives som psykisk stressende. Om migrantene slipper karantene på et annet skip, avhenger av resultatet av coronatestene som er gjort. Foto: Flavio Gasperini / SOS Mediterranee

Usikker på karantenekrav

Søndag meldte nyhetsbyrået AFP at migrantene skal plasseres i karanteneskipet Moby Zaza. Moby Zaza er den tidligere danskebåten «Christian IV», som seilte mellom Kristiansand og Hirtshals i mange år.

Jacobsen sier mandag ettermiddag at det fremdeles ikke er bekreftet om flyktningene må over til den gamle danskebåten.

– Også spørsmålet om videre karantene vil nok avhenge av resultatet av testene når de kommer, sier han.

FÅR KOMME TIL KAI: Det er mandag over elleve døgn siden de første migrantene ble reddet ombord. Foto: ALESSANDRO SERRANO / AFP

Talsperson Dino Martirano i det italienske innenriksdepartementet, uttalte søndag at personene ombord i Ocean Viking hadde fått tillatelse til å gå over til Moby Zaza. Trolig ville dette skje mandag kveld, sa han til AFP.

Publisert: 06.07.20 kl. 21:26 Oppdatert: 07.07.20 kl. 00:24

