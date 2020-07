OKKUPERT OMRÅDE: Demonstranter har i flere uker tatt kontroll over noen kvartaler rundt Capitol Hill i Seattle. I midten av juni var det rundt 500 personer involvert. Nå har politiet, med hjelp av FBI, gått inn for å gjøre slutt på demonstrasjonen. Foto: David Ryder / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Politiet har tatt seg inn i demonstrantsone i Seattle – 31 personer arrestert

Politiet i Seattle har i dag tatt seg inn i demonstrantsonen ved Capitol Hill i Seattle, hvor demonstranter har tatt kontroll over flere kvartaler de siste ukene.

Oppdatert nå nettopp

Ifølge The Seattle Times har tungt utstyrt politi tatt seg inn i området med taktiske kjøretøy for å rydde området.

Politisjefen i Seattle, Carmen Best, sier at sonen har blitt «lovløs og brutal», ifølge nyhetsbyrået Reuters. På Twitter melder politiet klokken 18.25 at de har arrestert 31 personer. De skriver at alle som oppholder seg i området kan bli arrestert.

Demonstranter som har tatt navnet Capitol Hill Occupied Protest (CHOP) har i flere uker hatt kontroll over noen kvartaler rundt Capitol Hill i storbyen Seattle. Området har de valgt å kalle Capitol Hill Autonomous Zone (CHAZ).

Protesten kom i kjølvannet av drapet på George Floyd, og demonstrantene sier de ikke har planer om å forlate området før kravene om blant annet rettferdighet for alle en slutt på politivold.

les også 16-åring skutt og drept i Seattle

Siden demonstrasjonene begynte 8. juni, har to tenåringer blitt skutt, og tre personer har blitt alvorlig skadet, etter flere skuddvekslinger i området ifølge politiet.

President Donald Trump har tidligere krevd at lokale myndigheter skal gripe inn med makt, og skal ha kalt demonstrantene for terrorister og «stygge anarkister».

Borgermester i Seattle, Jenny Durkan, sa i en uttalelse tidligere onsdag at hun erklærte protesten i området som ulovlig, og at situasjonen krever umiddelbar handling fra instanser i byen, inkludert politiet.

Politiet har fått hjelp fra FBI til å ta seg inn i området ved Capitol Hill.

– Denne ordren, og vår politiaksjon, kommer etter ukevis med vold i og rundt Capitol Hill Occupied Protests Zone, inkludert skuddveksling som har resultert i flere skadede og at to tenåringer har dødd, sier politisjef Carmen Best i en uttalelse.

SPERRET VEIER: Demonstranter blokkerer en motorvei i nærheten av Capitol Hill i Seattle 24. juni. Foto: David Ryder / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

8. juni valgte politiet å trekke seg ut av CHAZ-området etter flere voldsomme protester. Demonstrantene skal ha satt opp veisperringer og barrikader.

Demonstrantene hevder på sin side at en skyteepisode på mandag hvor en 16-åring ble skutt ikke har noe med deres protester å gjøre.

– Jeg føler meg tryggere her enn noe annet sted, sier en av initiativtagerne David Lewis til Seattle Times tidligere denne uken.

Publisert: 01.07.20 kl. 17:16 Oppdatert: 01.07.20 kl. 18:51

Les også

Fra andre aviser