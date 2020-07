MOT PUTIN: En kvinne i St. Petersburg holder fram en plakat der folk til oppfordret til å boikotte folkeavstemningen – sammen med et bilde av Vladimir Putin som tsar. Foto: ANATOLY MALTSEV / EPA

Mer enn 70 prosent sier ja til Putins nye grunnlov

Den foreløpige opptellingen viser at Russland sier ja til ny grunnlov. Det betyr at Vladimir Putin (67) kan fortsette som president helt fram til 2036.

Russland er verdens største land, og folkeavstemningen går over en rekke tidssoner. 25 prosent av stemmene er allerede telt opp, og viser 73,2 prosent ja til Putins nye grunnlov, melder valgkommisjonen.

25,8 prosent har stemt nei, ifølge de foreløpige stemmetallene.

Valgdeltagelsen var oppe i 65 prosent da det fortsatt gjenstod noe av valget i de vestlige delene av landet, opplyser Ella Pamfilova, leder i valgkommisjonen, ifølge nyhetsbyrået Tass.

Valgobservatørgruppen Golos mener det har vært en rekke brudd på valgreglene, men presidentrådet har avfeid 90 prosent av dette som «fake news».

Den nye grunnloven betyr at Putins fire presidentperioder til nå «nulles» – slik at han kan gjenvelges også i 2024 og 2030. Han kan altså komme til å bli sittende som president fram til 2036 (da vil han være 83 år, mens forventet levealder for en russisk mann er 66 år). Putin har vært Russlands sterke mann helt siden nyttårsaften 1999, da Boris Jeltsin valgte å trekke seg.

Putin innrømmet i et TV-intervju på Rossija-1 sist søndag at han vurderer å stille til gjenvalg i 2024, men at han foreløpig ikke har bestemt seg.

Folkeavstemningen inneholder også en rekke andre temaer – og likevel er det bare én stemmeseddel der velgerne skulle krysse av ved «ja» eller «nei». Blant annet innebærer det at Gud skrives inn i grunnloven, likekjønnede ekteskap blir forbudt, heving av pensjonene og minstelønn. Det er formuleringer om patriotisme og respekt for eldre.

Ifølge den foreløpige opptellingen har den nye grunnloven fått mer enn 80 prosent støtte på Tsjukotka, helt øst mot Alaska. På Kamtsjatka, lenger sør langs Stillehavet, er det derimot «bare» 61 prosent ja-stemmer.

Folkeavstemningen skulle opprinnelig ha vært i april, men ble utsatt på grunn av corona-viruset. Russland er fortatt hardt rammet. Mer enn 6000 mennesker blir hver dag bekreftet som corona-smittede.

– Vi ser på naboregioner, og det er åpenbart at noe er unormalt. De er regioner der fremmøtet er kunstig høyt, og regioner hvor det er mer eller mindre normalt, sier Grigorij Melkonjants i observatørgruppen Golos til nyhetsbyrået AP.

Folkeavstemningen har foregått siden den 24. juni, og valgdagsmålinger tidligere i valget har vist rundt 75 prosent «ja» til den nye grunnloven.

