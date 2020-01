I AUSTRALIA: Slik var siktet mot vannet for Amund Horg-Bordal nyttårsaften.

Amund (17) klar til å evakuere fra brannene: – Har pakket det viktigste

SYDNEY (VG) Norske Amund Horg-Bordal (17) befinner seg i Tura Beach i Australia. Han er klart til å evakuere, men forberedt på å bli til tross for den ekstreme brannfaren som venter lørdag.

– Akkurat nå er det ganske rolig, men det skal bli verre lørdag. De siste meldingene tyder på at vi kanskje slipper å evakuere, sier han til VG.

17-åringen er utvekslingsstudent, og bor hos en vertskapsfamilie i området Tura Beach sør i delstaten New South Wales.

– Jeg har pakket det viktigste i en sekk, pass, visum og litt brannsikre klær. Må vi reise, er planen å dra til en golfbane ved sjøen. Vi har klargjort alt, fortsetter han.

Lørdag er det ventet over 40 varmegrader, sterk vind og tørr luft, noe som gjør at brannene i området vil spre seg raskt. Brannvesenet har de siste dagene beordret mange tusen til å evakuere.

Både i New South Wales og delstaten Victoria er det en rekke evakueringssoner og varsler om ekstrem brannfare.

– Brannene har ikke vært så nærme oss ennå, men torsdag ble vi bedt om å kutte ned trær og fjerne alt som kunne brenne i området rundt huset, sier Horg-Bordal.







Slik så hagen ut før de ryddet.

– Som å stå i røyken fra et bål

Videre forteller at han heller ikke hans vertsfamilie er vant til at brannene i landet herjer som de har gjort de siste månedene.

– Likevel er de mer vant til dette enn meg, så jeg velger å gjøre som dem gjør. Er dem rolige, er jeg rolig. Men de gleder seg ikke til lørdagen.

Første gang han virkelig fikk føle brannene var nyttårsaften, så langt den verste dagen denne skogbrannsesongen. En dag som kostet minst åtte menneskeliv.

– Da var brannene rundt 50 kilometer unna, men da jeg gikk ut og så den tette røyken ble jeg litt nervøs. Da var omtrent som å stå i røyken fra et bål.

Årets branner er de verste i Australias historie i omfang. Fortsatt er det over 100 aktive branner i New South Wales og over 50 i Victoria. Over 1300 hjem er ødelagt og minst 18 personer har omkommet.

– Dette er helt klart en katastrofe, sier 17-åringen.

Ti døde og 28 savnet

Brannene har denne uken kostet minst ti menneskeliv. I tillegg er 28 personer savnet i delstaten Victoria.

– Det er fortsatt mulighet til å evakuere. Vi oppfordrer alle i fareområdene til å gjøre det. Vær så snill, ikke bli igjen om du ikke absolutt må, sier delstatsminister i New South Wales, Gladys Berejiklian, på en pressekonferanse fredag.

Det er erklært unntakstilstand i begge delstatene, og over 3000 brannmenn kjemper mot flammene. I tillegg er brannmenn fra andre delstater på vei for å hjelpe til.

– Vi gjør alt vi kan for å forberede oss på det som kommer til å bli en tøff dag.

Fredag har det vært lange køer bort fra flere av de utsatte områdene, men mange velger å bli igjen for å forsøke og redde hjemmene sine.

– Disse brannene kan forflytte seg raskt. Dra til områder som allerede har brent eller mot strendene. Bare ikke vær i områdene når vinden kommer og temperaturen stiger, fortsatte hun.

Meteorologene i landet oppfordrer også alle til å følge med på værmeldingene, da forholdene fort kan snu.

