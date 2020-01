SKAL VÆRE DREPT: Qasem Soleimani. Foto: AP / NTB scanpix

USA: Iran-topp ble drept i rakettangrep

Fredag ble flyplassen i Bagdad truffet av tre raketter. I angrepet ble den iranske generalen Qasem Soleimani drept.

Ifølge nyhetsbyråene AP har Revolusjonsgarden bekreftet dødsfallet, mens USA tar på seg ansvaret for angrepet.

– Revolusjonsgarden kunngjør at den strålende lederen av Islam, Qasem Soleimani, etter et liv i tjeneste, led martyrdøden i et angrep utført av USA på flyplassen i Bagdad fredag, lød kunngjøringen som ble lest opp på den statlige TV-kanalen i Iran ifølge NTB.

Soleimani var leder for Revolusjonsgarden og Irans elitegruppe Quds-styrken. I tillegg skal militstoppen Abu Mahdi al-Muhandis være blant de drepte, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Den amerikanske og israelske fienden har ansvaret for å ha drept Abu Mahdi al-Muhandis og Qasem Soleimani, sier Ahmed al-Assadi, en talsmann for militsen Folkets mobiliseringsstyrker.

Mer enn 40 militsene er organisert under paraplyen til Folkets Mobiliseringsstyrker, som ble dannet i 2014 for å bekjempe det fremvoksende kalifatet til terrorstaten IS.

Donald Trump har lagt ut en melding på Twitter – uten tekst, men kun det amerikanske flagget.

Folkets mobiliseringsstyrker uttalte tidligere at tre raketter drepte fem medlemmer av gruppen og «to gjester».

AP skriver at angrepet skjedde da Soleimani ankom flyplassen fra enten London eller Syria, da han ble møtt av al-Muhandis med følge.

Pentagon bekrefter

Pentagon bekrefter at det var USA som sto bak angrepet, ifølge NBC, som har publisert uttalelsen.

– Etter ordre fra presidenten har det amerikanske forsvaret utført en handling i forsvar for å beskytte amerikansk personell i utlandet ved å drepe Qasem Soleimani, skriver Pentagon i en uttalelse.

Videre hevder Pentagon at Soleimani og hans Quds-styrke er ansvarlig for hundretalls døde amerikanere. De mener også han godkjente angrepet mot den amerikanske ambassaden tidligere denne uken.

Quds-styrken opererer på siden av det øvrige militæret i Iran, rapporterer direkte til Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei, og den har en tung tilstedeværelse i både Syria og Irak.

– Målet for dette angrepet var å stoppe fremtidige iranske angrepsplaner. USA vil fortsette å gjøre det som er nødvendig for å beskytte vårt folk og våre interesser uansett hvor i verden de befinner seg.

– Ikke en advarsel

Angrepet skjer dager etter at en irakisk milits tok seg inn på USAs ambassade i Bagdad i protest mot luftangrepet som drepte 25 irakiske militskrigere søndag.

USA på sin side hevder luftangrepet kom som et svar på et annet luftangrep de mener en irakisk milits sto bak, som forrige uke drepte en amerikansk entreprenør.

Flere i USAs administrasjon holder Iran – og ikke Irak – ansvarlig for demonstrasjonene i den irakiske hovedstaden.

– Nå orkestrerer Iran et angrep på den amerikanske ambassaden i Irak. De vil bli holdt ansvarlige. I tillegg forventer vi at Irak bidrar med sine styrker for å beskytte ambassaden, skrev president Donald Trump på Twitter, før han fulgte opp:

– Dette er ikke en advarsel. Det er en trussel.

Iran kalte det hele frekkhet fra Trump.

– Amerikanske tjenestemenn har den overraskende frekkheten at de, etter de brutale drapene på minst 25 irakere, etter å ha krenket landets suverenitet, nå gir Iran skylden for det irakiske folkets demonstrasjoner mot de grusomme handlingene», sa en talsmann for Irans utenriksdepartement, ifølge al-Jazeera.

