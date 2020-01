OMRINGET: Tusener av mennesker møtte opp for å hedre den drepte iranske generalen Qaseem Soleimani da kisten hans ble fraktet gjennom Irak lørdag. Foto: Abdullah Dhiaa al-Deen/ Reuters

Generalens siste reise: Soleimanis kiste fraktet gjennom Irak

BEIRUT (VG) Tusenvis av sørgende mennesker så lørdag kisten til Qasem Soleimani bli fraktet gjennom Irak. Mens mange irakere er lettet for at den kyniske maktspilleren er død, var de oppmøtte i sorg.

Nå nettopp

Kroppen til den 62 år gamle iranske generalen ble revet i filler da missilet fra den amerikanske dronen traff bilkortesjen han satt i ved flyplassen i Bagdad natt til fredag.

Kort tid etterpå, ved de utbrente bilene, ble det likevel funnet noe som var et av Soleimanis kjennemerker: På en avrevet hånd satt fortsatt en stor ring med en dyp rød stein – en ring han alltid bar.

Restene av kroppen ble lagt i en kiste og lørdag morgen ble den tatt med til Bagdad sentrum, der tusenvis av Soleimanis tilhengere var møtt opp for å ta farvel.

LES OGSÅ: Drept etter ordre fra Trump: Dette var Qasem Soleimani.

SINNE: Mange av de sørgende ropte «død over Amerika» under begravelsen til Soleimani og den mektige irakiske militslederen Abu Mahdi al-Muhandis. Begge ble drept i et amerikansk droneangrep. Foto: MOHAMMED SAWAF / AFP

Innflytelsesrik

I tiårene som har gått har den omstridte iranske generalen hatt enorm innflytelse på Irak. En stort antall løst tilknyttede militsgrupper, med flere tusen tungt væpnede krigere, har operert under hans kommando i landet. Mange av det krigsherjede landets korrupte politikere har også vært i hans lomme.

For mange av de demokratiforkjempende demonstrantene som de siste månedene har tatt til gatene i flere irakiske byer, var han forhatt. Demonstrantene var lei av å at mektige krefter fra andre land, som USA og Iran, blandet seg inn i styringen av landet deres.

Da VG kontaktet en irakisk demonstrant etter generalens død, var det bare glede å spore. Da vi skrev til han at Soleimani var død, kom svaret raskt: Tre danse-emotikon.

Men for menneskene i gravfølget lørdag var følelsene annerledes. Flere av de fremmøtte ropte «død over Amerika» og hyllet Soleimani som en helgen.

Også en annen kiste ble båret gjennom folkemengden: Kisten til den mektige irakiske militslederen Abu Mahdi al-Muhandis, som ble drept i samme droneangrep som den iranske generalen. al-Muhandis var en av de irakiske krigsherrene Soleimani hadde brukt år på å væpne og bygge opp.

Fraktet til hellige byer

Etter seremonien i Bagdad ble kistene fraktet til byene Karbala og Najaf, som regnes som hellige av sjiamuslimer verden over. Søndag morgen vil liket til Soleimaini bli fraktet til Iran, der han skal begraves i hjembyen Kerman. Samtidig skal den mektigste militsgruppen som Soleimani jobbet tett med, Hizbollah i Libanon, holde en stor seremoni i Sør-Beirut.

Gjennom lørdag kom Kina og Russland med reaksjoner på fredagens dødelige og omstridte angrep.

– USAs farlige militæroperasjon bryter mot grunnleggende normer for internasjonale forbindelser og vil fyre opp under regionale spenninger, sa Wang til Zarif, ifølge en kunngjøring fra det kinesiske utenriksdepartementet.

Wang oppfordret også Iran til å vise tilbakeholdenhet for å unngå at konflikten eskalerer, skriver NTB.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sa USAs likvidering av den iranske generalen Qasem Soleimani er brudd på folkeretten.

Kraftig opptrapping

Konflikten mellom USA og Iran er trappet dramatisk opp de siste dagene.

Iran har varslet «kraftig hevn» etter drapet på Soleimani, uten å spesifisere når, hvor og hvordan. NTNU-professor og Iran-ekspert Jo Jakobsen sier til VG at Iran ser på drapet på Soleimani som en krigserklæring fra USA.

Lørdag kveld ble Bagdads såkalte grønne sone, der blant annet USAs ambassade ligger, truffet av raketter. Det samme ble flybasen al-Balad, der amerikanske soldater er utstasjonert.

27. desember ble en amerikaner drept i et rakettangrep mot en militærbase i Kirkuk nord i Irak. To dager senere ble 25 irakiske militskrigere drept i amerikanske angrep mot baser i Irak og Syria. Nyttårsaften ble USAs ambassade i Bagdad utsatt for et angrep fra en militsgruppe.

– Spenningsnivået har ikke vært på samme nivå tidligere. Det er nå krigsfaren virkelig er til stede, sa Jakobsen til VG fredag.

Publisert: 04.01.20 kl. 19:30

Mer om

Flere artikler