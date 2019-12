LOVER NYTT VÅPEN: Det statlige nyhetsbyrået KCNA publiserte nyttårsaften dette bildet av landets elder Kim Jong-un under toppmøtet til det nordkoreanske arbeiderpartiet. Foto: KCNA / X02538

Kim Jong-un i nyttårstale: Truer med «sjokkerende handling»

Verden vil snart bli vitne til et «nytt strategisk våpen» fra Nord-Korea, ifølge Kim Jong-un.

Julen har passert uten at USA har fått julegaven Nord-Korea varslet tidlig i desember, men kanskje kommer den nå: På nyttårsaften kunngjør den nordkoreanske lederen Kim Jong-un at han har noe stort på lur: Et nytt strategisk våpen, som vi lanseres i nær fremtid.

Den nordkoreanske lederen varsler også at landet ikke lenger føler seg forplikter seg til å holde seg unna testing av atomvåpen og interkontinentale missiler.

Det selvpåførte forbudet har vært en viktig del av nedrustningssamtalene med USA, og blitt omtalt som en politisk seier av president Donald Trump.

– Det er ingen grunn for oss til å være ensidig bundet av denne forpliktelsen lenger, sier Kim Jong-un nyttårsaften, under toppmøtet til det nordkoreanske arbeiderpartiet, ifølge landets statlige nyhetsbyrå KCNA, skriver sørkoreanske Yonhap.

Advarte Trump

Nå advarer Kim om at Nord-Korea vil kunne måtte ty til en «sjokkerende faktisk handling» for å få USA til å betale for sin oppførsel i nedrustningssamtalene mellom de to landene.

Kim har tidligere gitt USAs president Donald Trump en frist frem til 31. desember på å komme med innrømmelser i forhandlingene, uten å spesifisere hva disse innrømmelsene skal være. Kim har også krevd at USA løfter noen av sanksjonene mot Nord-Korea, skriver New York Times.

– Nord-Korea kan ikke gi opp vår fremtidige sikkerhet bare for synlige økonomiske resultater og lykke nå når fiendtlige handlinger og atomtrusler mot oss øker, sa Kim Jong-un blant annet.

Han lukker imidlertid ikke døren helt for videre forhandlinger, skriver Yonhap: Hvor mye Nord-Korea vil forplikte seg til, vil imidlertid bli preget av USAs oppførsel og holdninger.

«Gangsterlignende krav»

Kim anklaget også USA for å komme med «gangsterlignende» krav, og sier at USA svarte på deres stopp av kjernefysisk testing med provokasjoner – blant annet en militærøvelse sammen med Sør-Korea.

Trump har ikke kommentert Kim Jong-uns siste utspill, men har tidligere avfeid julegavetrusselen fra Nord-Korea. Da han ble spurt av journalister på sitt ferieanlegg Mar-a-Lago i Florida på julaften, svarte han slik:

– Kanskje Kim sender meg en fin presang, en vakker vase i stedet for en missiltest, sa Trump.

Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton gikk lille julaften hardt ut mot USAs taktikk i Nord-Korea. Han mener USA, innen året var omme, burde ha innrømme at de har gjort en feil.

– Det at vi legger maksimalt press på Nord-Korea er dessverre ikke sant, sier han til Axios.

Ifølge flere eksperter har Nord-Korea trappet opp sitt våpenprogram kraftig siden juni 2018, da Trump og Kim Jong-un møttes for første gang i Singapore.

Nord-Korea har også selv bekreftet flere rakettester det siste året.

