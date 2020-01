Trump med nye trusler mot Iran og Irak: – Vil innføre sanksjoner ulikt noe de har sett før

Et nytt rakettangrep traff søndag kveld den grønne sonen i Bagdad, ifølge nyhetsbyrået AFP. Kort tid etterpå melder president Donald Trump at USA er klare til å slå tilbake.

– (...) USA vil umiddelbart slå tilbake med full styrke, muligens på en uproporsjonal måte, skriver den amerikanske presidenten på Twitter, etter at nyhetsbyrået AFP meldte om nye rakettangrep i den grønne sonen i Bagdad i Irak.

Nyhetsbyrået siterer vitner, som forteller at det skal være snakk om minst to raketter. Begge skal ha truffet i nærheten av den amerikanske ambassaden søndag kveld.

Al Jazeera melder også at raketter har truffet Bagdad, og skriver at det skal være snakk om seks stykker. Tre av dem traff innenfor den grønne sonen, ifølge irakiske miliære kilder. Også lørdag kveld traff flere raketter den grønne sonen.

Truer med sanksjoner mot Irak

Natt til søndag varslet presidenten at USA var klare for å angripe 52 iranske mål dersom amerikanske mål ble angrepet igjen. 52 representerer de 52 amerikanerne som ble holdt som gisler etter den iranske revolusjonen i 1979. Han presiserte også at noe av disse målene var mål som er viktige for Iran kulturelt sett.

Å bevisst gå etter slike mål, deler av et lands kulturarv, kan av den internasjonale straffedomstolen ICC ses på som en krigsforbrytelse, skriver New York Times.

Den amerikanske presidenten ankom Washington D.C. søndag kveld, etter juleferien i Florida. Til journalister om bord på Air Force One, sier han at dette ikke bekymrer ham.

TILBAKE I WASHINGTON. Donald Trump og førstedame Melania Trump på vei ut av Air Force One etter ferieturen til Mar-A-Lago i Florida. Foto: Kevin Wolf / AP

– De får lov til å drepe våre folk. De får lov til å torturere og lemleste våre folk. De får lov til å bruke bomber langs veiene og sprenge oss i luften. Og vi får ikke lov til å røre kulturelle mål? Det er ikke sånn det fungerer.

Trump truer også med å innføre flere sanksjoner mot Irak dersom ikke amerikanske styrker får fortsette å bli i landet.

– Hvis de spør oss om å reise, vil vi ikke gjøre det på vennlig vis. Vi vil innføre sanksjoner ulikt noe de tidligere har sett, sier Trump ifølge CNN, og la til at amerikanske styrker ikke vil forlate Irak før landet har tilbakebetalt luftbasen USA har fått bygget i landet.

Uttalelsen kommer timer etter at hans egen utenriksminister Mike Pompeo gikk ut og presiserte at USAs motreaksjoner mot Iran vil være i tråd med det internasjonale lovverket.

Den «grønne sonen»

I den strengt bevoktede «grønne sonen» i Bagdad ligger regjeringskontorer og ambassader, blant annet den amerikanske ambassaden.

Konflikten mellom Iran og USA har eskalert kraftig de siste dagene, spesielt etter drapet på den iranske generalen Qasem Soleimani, som ble drept i et amerikansk droneangrep i Irak natt til fredag.

Nettstedet Al Ariyaba skriver at sirener høres fra stedet der angrepet skal ha funnet sted, og at flere familiemedlemmer i en nærliggende bolig er skadet i det angivelige angrepet, ifølge irakiske kilder. Det er snakk om seks personer, skriver Al Jazeera.

Iran har varslet nye angrep mot amerikanske militære mål. Det er foreløpig uklart hvem som står bak rakettangrepene det nå meldes om.

Publisert: 05.01.20 kl. 21:00 Oppdatert: 06.01.20 kl. 02:36

