BÆSJANGREP: Politiet på Arlanda flyplass ble to dager på rad utsatt for «bæsjangrep». Foto: Espen Braata

Politiet om «bæsje-mysterium» på Arlanda flyplass: – Alvorlig

Arlanda-politiets lunsjrom, sofa, stol og passkontrollrom ble i slutten av forrige uke smurt inn med avføring. Nå innleder politiet etterforskning.

Nå nettopp

To dager på rad ble politiets lokaler på Stockholms flyplass utsatt for dette noe spesielle «angrepet», ifølge den svenske avisen Aftonbladet.

Da politiet torsdag i forrige uke gikk inn i passkontrollrommet, la de merke til en rar lukt. Senere oppdaget de at det lå avføring i rommet og at det var klint avføring på stolen, ifølge opplysninger til avisen.

Dagen etter ble politibetjenter møtt av samme syn på lunsjrommet. Der var det sofaen som hadde blitt tilgriset.

les også Fly med 38 personer savnet

Nå har politiet anmeldt begge hendelser.

– Det er alvorlig av to grunner: Det ene er at det er tungt for arbeidsmiljøet å ha bæsj på sofaen sin. Det andre er at vi har gått glipp av denne personen som har det så dårlig og gjorde dette, sier Arlanda-politiets sjef Lars Hammarsjö til Aftonbladet.

En gåte for politiet

Hammarsjö forteller videre at alle ansatte har fått beskjed om å være ekstra oppmerksomme for å finne personen som står bak.

les også Aftonbladet: Millionkupp på Arlanda flyplass

– Det er ingen som synes dette er hyggelig. Vi må derfor få en slutt på dette, så vaktholdet har økt. Vi vil absolutt ikke at dette skal skje igjen, det er ekkelt, sier han til Aftonbladet.

Avisen skriver at hendelsene fortsatt er en gåte for politiet. En nasjonal etterforsknings- og påtaleenhet, som etterforsker kriminalitet mot politiet, forteller til Aftonbladet at de nå etterforsker saken.

Publisert: 14.12.19 kl. 20:02

Mer om