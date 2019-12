Klikk for å aktivere kartet

Aftonbladet: Håndgranat kastet inn på bar i Sverige - var ufarlig

Like før klokken fem på morgenen ble svensk politi tilkalt til en bar i Värnamo da en gjenstand ble kastet inn en rute. Gjengstanden skal ikke ha vært «skarp».

– Ingen har blitt skadet, sa Åsa Willund, pressetalsperson i det svenske politiet, til VG tidligere på dagen.

Den mistenkelige gjenstanden skal ifølge Aftonbladet ha vært en håndgranat.

– Vi kan ikke si så mye. Den nasjonale bombegruppen er på plass for å finne ut om den er skarp, sa Willund.

Klokken 09.16 melder svensk politi om at bombegruppen har undersøkt og funnet ut at gjenstanden er ufarlig.

Hun opplyser videre om at de har avhørt vitner, men at de ikke vil si noe om hva som kom frem der ennå.

Pressetalspersonen bekrefter også at politiet fikk melding om hendelsen like før klokken fem på morgenen. Hva som er bakgrunnen for det som skjedde, vet politiet foreløpig ikke, forklarer hun videre.

