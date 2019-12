Justiskomiteen godkjenner riksrettstiltalen mot Trump

Etter en 14 timer lang debatt om riksrettstiltalen mot president Donald Trump, er resultatet av avstemningen klar: Justiskomiteen i Representantenes hus godkjenner begge tiltalepunktene.

Det var allerede i forkant klart at det ikke hersket noen tvil om at justiskomiteen i Representantenes hus ville godkjenne tiltalen mot Trump siden Demokratene har flertall i komiteen.

Men før avstemningen fant en to dager lang maratondebatt i komiteen sted. Den ble kringkastet direkte og var til tider preget av en bitter ordkrig mellom de republikanske og demokratiske medlemmene av komiteen.

Like før midnatt torsdag besluttet komitéleder Jerry Nadler overraskende å avbryte maratondebattem og utsette den planlagte avstemningen til fredag.

Komiteen er nå samlet igjen, fredag ettermiddag norsk tid. De stemte langs partilinjene under begge tiltalepunktene: Misbruk av makt og å motarbeide Kongressens arbeid.Alle de 17 republikanerne stemte nei, alle de 23 demokratene stemte ja.

Neste uke sendes tiltalen videre til Representantenes hus i plenum, der Demokratene også har flertall. Etter debatt og ny avstemning, sendes tiltalepunktene til Senatet, der selve riksrettsprosessen skal finne sted etter nyttår.

Den opphetede debatten i justiskomiteen i Representantenes hus trakk inn i de sene kveldstimene før komitéleder Jerry Nadler (til venstre) besluttet å utsette avstemningen til fredag. Til høyre republikaneren Doug Collins. Foto: Jonathan Newton/The Washington Post via AP, Pool / NTB scanpix

Fakta om riksrettsprosessen mot president Trump Demokratene i Representantenes hus offentliggjorde 10. desember en tiltalebeslutning som baner vei for at Donald Trump blir den tredje presidenten som stilles for riksrett i USA. * I justiskomiteens ni sider lange tekst anklages Trump for å ha begått to lovbrudd som kan føre til riksrettsdom: 1) Maktmisbruk: Ved å holde tilbake bistand til Ukraina for å presse landets regjering til å etterforske en av Trumps innenrikspolitiske rivaler. 2) Obstruksjon av Kongressen: Ved å motarbeide de folkevalgte gjennom å beordre føderale tjenestemenn til å trosse stevninger utstedt under riksrettsgranskingen. * Fredag er avstemning over tiltalepunktene i justiskomiteen etter en to dager lang debatt. * Deretter legges det opp til debatt og avstemning mot slutten av neste uke i et samlet Representantenes hus, der Demokratene har kontroll. Med et simpelt flertall stilles Trump for riksrett. * En eventuell riksrettssak vil foregå i Senatet, antakelig i januar, hvor Republikanerne i dag har 53 plasser mot Demokratenes 47. En fellende dom, som innebærer at presidenten avsettes, krever to tredels flertall og regnes derfor som usannsynlig. (Kilde: AFP)

Han ba medlemmene «tenke over hva som har skjedd de siste to dagene og kjenne på sin samvittighet før de avlegger sine stemmer».

«Hat»

Trump blir tiltalt for å ha misbrukt sin stilling ved å presse Ukraina til å granske hans fremste rival Joe Biden, blant annet ved å holde tilbake militær bistand, og for å ha hindret Kongressens gransking ved å nekte sine medarbeidere å samarbeide.

Justiskomiteen godkjente altså begge tiltalepunktene på fredag.

I torsdagens debatt forsøkte republikanerne en etter en å sable ned anklagene om at Trump brøt sin presidented ved å presse Ukraina. De mener Demokratene har mislyktes i å legge fram bevis. Opposisjonen anklages for å handle utelukkende basert på politiske motiver og «hat» for Trump.

– Dere kan ikke slå ham i et valg, dere kommer ikke til å slå ham i et gjenvalg, så derfor må dere legge opp til riksrett, sa republikaneren Andy Biggs i den opphetede debatten.

Usannsynlig at han blir dømt

Det er svært usannsynlig at Trump blir dømt i Senatet. Det trengs to tredels flertall, det vil si 67 senatorer, for en fellende dom. Demokratene råder bare over 47 seter og trenger derfor støtte fra minst 20 republikanere.

Nettstedet FiveThirtyEight har vurdert hvordan samtlige 100 senatorer kan komme til å stemme, og kommet til at alle 53 republikanere, pluss muligens opp til tre demokrater, trolig vil stemme mot å dømme Trump.

Da har nettstedet vurdert at noen republikanere nok er skeptiske til Trump, men at hensynet til gjenvalg veier tyngre, siden Trumps kjernevelgere står last og brast med ham.

