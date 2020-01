Eksperter etter Trumps tale: – Vil heller bruke ressurser på Kina

USA-ekspert og forsker Svein Melby tror Donald Trump ønsker å trappe ned engasjementet i Midtøsten for å fokusere på Kina. Forskningsdirektør Arne Strand sier Russland og Kina står klare til å få mer innflytelse.

– Det var en nøktern og edruelig tale. Det var en bestemt amerikansk opptreden overfor Iran, sier USA-ekspert og forsker ved Institutt for forsvarsstudier, Svein Melby, til VG.

Han viser til at presidenten startet med å gjenta den amerikanske målsettingen om at Iran aldri skal få anskaffet seg kjernevåpen, og understreket at amerikanske militærmakt er langt større enn Iran,

– Han slår fast at USA ikke aksepterer regimets terrorvirksomhet i regionen og vil ikke nøle med å stanse den. Samtidig ordla han seg slik at risikoen for opptrapping er redusert betraktelig, inntil videre.

Vil skifte fokus til Kina

Ingen ble drept av Irans rakettangrep mot de amerikanske basene i Irak natt til onsdag norsk tid, som var et svar på amerikanernes likvidering av landets general Qasem Soleimani i Irak forrige uke.

– Om makthaverne i Teheran nå opplever at de har tapt ansikt, så kan det være at det vil skje nye angrep i fremtiden. Det kan vi ikke utelukke, sier Melby.

I talen understreket Trump også at USA nå produserer nok olje og at regionens strategiske betydning dermed er blitt mindre.

STORMAKT: Kina vokser fram som en ny global stormakt med ambisjoner. Foto: DAMIR SAGOLJ / NTB scanpix

– Det er mulig å tolke som at USAs intensjon er å koble seg løs fra konfliktene i Midtøsten på sikt. Det kan forklare ønsket hans om at heller NATO tar et større ansvar. I så fall vil det skje i takt med at USA øver mindre innflytelse, sier Melby

– Dette er nok et langsiktig ønske hos Trump, som også var det Obama ønsket: Å redusere ressursbruken i regionen. Han vil heller bruke ressurser på Kina, sier Melby.

Snakket med Trump

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har onsdag snakket med USAs president Donald Trump i telefonen.

Ifølge NATO var de enige om at NATO kan bidra mer til regional stabilitet og kampen mot internasjonal terrorisme.

De diskuterte situasjonen i regionen og NATOs rolle, ifølge en pressemelding fra NATO onsdag kveld. USAs president ba generalsekretæren om at NATO blir mer involvert i Midtøsten. De ble enige om å ha tett kontakt videre.

Kan involvere Norge

– Hvordan kan talen og målsettingene påvirke Norge?

– Norge er allerede involvert militært i regionen, men hvis USA presser på for økt deltagelse fra NATO på sikt så får vi nok snart høre det.

Begrenset angrep

Iran er i en vanskelig posisjon, etter et begrenset angrep.

– Spørsmålet nå er om Revolusjonsgarden synes at dette var nok og ikke ønsker mer hevn. Det vil blant annet avhenge av den indre dynamikken i Revolusjonsgarden og i de andre organisasjonene Iran støtter i land som Libanon, Syria og Irak, sier forskningsdirektør Arne Strand ved Christian Michelsen Institutt til VG.

KAN AKSJONERE: Revolusjonsgarden og andre organisasjoner i Midtøsten kan ønske en større hevn mot USA. Foto: AFP / IRANIAN PRESIDENCY / NTB scanpix

– Kan få svekket tilstedeværelse

Trump fikk mye kritikk for likvideringen av den iranske generalen fra politisk hold i USA.

– Noe av kritikken fra Demokratene vil nok roe seg dersom vi ikke får flere hevnangrep nå, sier Strand.

Med den varslede uttrekningen fra Afghanistan kan USA tilstedeværelse i andre land i regionen lett bli svekket, sier Strand.

FORSKNINGSDIREKTØR: Arne Strand ved Christian Michelsen Institutt. Foto: Harald Henden, VG

– Den store fremtidige konflikten for USA er trolig med Kina, og det er naturlig at de USA vil prioritere ressursene sine annerledes nå som de er uavhengige av oljeproduksjonen i regionen.

Strand peker på at USA samtidig står i fare for å miste den ikke-militære innflytelsen i regionen.

– Russland og Kina står klare til å øke sin innflytelse i Midtøsten dersom USA trekker seg tilbake og det er helt klart et dilemma, sier Strand.

Publisert: 08.01.20 kl. 22:57

