VERDENS YNGSTE REGJERINGSSJEF: Sanna Marin (34) Foto: Francisco Seco / AP

Kalte Finlands statsminister «kassadame» – måtte unnskylde

Estlands president måtte unnskylde overfor sin finske presidentkollega etter at en minister trampet i klaveret.

Sanna Marin (34) overtok tidligere i måneden statsministerstolen i Finland, og ble dermed verdens yngste regjeringssjef.

Det er tette bånd mellom Estland og Finland, og nyheten har ikke gått upåaktet hen i det baltiske landet. Også Estlands innenriksminister Mart Helme (70) har fått uttale seg om Finlands nye statsminister, og det gikk ikke så bra.

I et radiointervju omtalte han Sanna Marin som en «kassadame». Det skriver dr.dk som siterer den finske allmennkringkasteren yle.

– Nå ser vi hvordan en kassadame er blitt statsminister og hvordan en eller annen gateaktivist og uutdannet person er blitt medlem av regjeringen.

Marin har tidligere vært åpen om at hun har vokst opp i fattigslige kår, og at hun jobbet som butikkmedarbeider før hun begynte på universitetet.

Hun har indirekte kommentert saken ved å skrive på Twitter:

– Her kan et barn fra en fattig familie få utdanning og oppnå mange ting i sitt liv. En salgsassistent kan til og med bli statsminister, skriver hun ifølge BBC.

Estlands president, Kersti Kaljulaid, har måttet unnskylde overfor den finske presidenten Sauli Niinistö. Innenriksminister Mart Helme har også unnskyldt seg og sier han ikke ønsket å gjøre narr av Marin.

– Setningen om Finlands statsminister, som dere har tolket som nedsettende, har jeg faktisk tolket som en kompliment, som en anerkjennelse av at noen kan jobbe seg opp fra lavere sosiale lag til toppen av politikken, sier Helme som skylder på pressen for at det har blitt en sak.

Brannslukkingen har ikke hjulpet veldig. Opposisjonen i Estland krever nemlig ministerens avgang, og truer med mistillitsforslag om så ikke skjer.

Publisert: 17.12.19 kl. 11:15

