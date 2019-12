VIL VELGE: Teresa Xu (31) mener hun selv må få bestemme om eggene hennes kan fryses ned for senere befruktning eller ikke. Foto: FLORENCE LO, REUTERS

Kinesiske Teresea Xu (31) får ikke fryse ned egg – saksøker sykehuset

Teresa Xu (31) blir den første kvinnen som går til retten på grunn av forskjellen mellom gifte og singles reproduktive rettigheter.

Nå nettopp

I november i fjor reiste den 31 år gamle kinesiske kvinnen til sykehuset for å få fryst ned eggene sine. Teresa Xu er 31 år, frilanser, singel – og har ikke barn. Men kanskje vil hun ha det i fremtiden.

Ønsket hennes var derfor å fryse ned eggene mens hun ennå er relativt ung. Både menn og kvinners reproduktive evner avtar med alderen. Spermkvaliteten synker – og eggkvaliteten synker.

Men sykehuset sa nei med bakgrunn i at loven sier at kun gifte par – som kan bevise at de er gift – får muligheten til å utsette en mulig graviditet ved å fryse ned egg. I Kina får også menn fryse ned sæd, skriver The New York Times.

I Norge er nedfrysing av egg kun tillatt av medisinske grunner, for eksempel dersom kvinnen skal igjennom strålebehandling som ødelegger eggene.

– Vanskelig situasjon

På den gynekologiske avdelingen ved sykehuset i Bejing fikk Teresa Xi først beskjed om at hun heller burde få barn nå, fremfor å fryse eggene. På det neste besøket kom beskjeden om at hun ikke kan fryse dem ned i det hele tatt.

– Jeg kom til sykehuset for å få profesjonell behandling, men istedenfor ble jeg møtt av noen som forsøkte å overbevise meg om å sette jobben min til side og få et barn først, sier Xi til Reuters.

– Og akkurat dette presset har jeg allerede fått nok av i dette samfunnet, sier hun.

Sykehuset har ikke svart på nyhetsbyråets henvendelse, med begrunnelsen at de «ikke snakker med internasjonal presse».

STOR OPPMERKSOMHET: Teresa Xus sak har fått stor oppmerksomhet i sosiale medier, og også i internasjonal presse. Her snakker hun med pressen etter den første dagen i retten. Foto: FLORENCE LO, REUTERS

Xi mener det er en systemfeil når single kvinner ikke får fryse ned eggene sine.

– Dette setter single kvinner i en veldig vanskelig situasjon, sier hun til Reuters.

Barnepolitikk i Kina Statlig regulering av reproduksjon har vært vanlig – og tema for debatt – i mange år. Den berømte ettbarnspolitikken, som kun tillot kvinner å føde ett barn, opphørte i 2015 til fordel for en tobarnspolitikk for familier. I tillegg står loven om nedfrysing av egg kun for gifte kvinner.

Føler hun kjemper for mange kvinner

Hun mener rettighetene burde være universelle.

– Enten jeg velger å få et barn eller ikke, bør jeg i hvert fall ha valget. Mange kvinner vet ikke engang at de kan fryse eggene sine. Når barnepress og jobbpresset overlapper hverandre vet de kanskje ikke at det finnes en løsning på det problemet, sier hun til The Guardian.

Velger man karrière møter man kritikk fra både samfunnet og familien, mener hun.

TIL RETTEN: Teresa Xu sjekker telefonen før rettshøringene i Bejing. Foto: FLORENCE LO, REUTERS

Alternativet til Teresa Xu er å fryse ned eggene i utlandet. Der kan hun betale for å gjøre det. Dametoalettet på sykehuset var fullt av annonser for dette, forteller Xu. Men hun bestemte seg for å ikke gjøre det. Det ville kostet henne mellom 120.000 og 240.000 kroner.

Når rettshøringene startet mandag 22. desember, forteller hun at hun likevel føler hun har seiret litt.

– Jeg føler ikke jeg står i retten alene, jeg står der med mange andre singles forventninger også.

Saken er forventet å pågå i flere måneder, skriver BBC.

Publisert: 25.12.19 kl. 17:03

Mer om

Flere artikler