SKYTING VED SKOLE: Politiet på plass ved skolen Stem utenfor Denver. Foto: AP

Elever kritisk skadet etter skyting ved skole i Colorado

Minst åtte elever er skadet, flere av dem kritisk, opplyser sheriffen i Douglas County.

– De skadede er fra 15 år og oppover, jeg kjenner ikke til kjønn eller spesifikk alder, sier sheriff Tony Spurlock under en pressekonferanse natt til tirsdag.

Han forteller at noen av dem som er kritisk skadet nå ligger på operasjonsbordet.

Sheriffkontoret i Douglas County meldte om skytingen like før kl,. 14 lokal tid. Da skal to personer ha gått inn på skolens område og åpnet ild mot elever i to ulike klasserom, forteller sheriffen.

Tirsdag ettermiddag er to mistenkte pågrepet: En voksen mann og en tenåring. Begge skal ha vært elever ved skolen, forteller sheriff Spurlock.

Politiet sa tidligere at en tredje person muligens kunne være involvert, men det har de ikke lenger mistanke om.

Skolen skytingen skjedde på, Stem i Highlands ranch, har ifølge Denver7 News over 1800 elever fra barnehagealder og oppover, og et SWAT-team skal fortsatt være på stedet for å få alle studentene ut og over i busser slik at de kan gjenforenes med foreldrene sine.

Ifølge nyhetsbyrpået AP, som har en reporter på stedet, er det flere av barna som gråter mens de blir hjulpet over i bussene av politifolk.

Skolen ligger ikke langt unna Columbine, hvor to studenter i 1999 tok livet av 12 studenter og en lærer før de tok sine egne liv.

Publisert: 08.05.19 kl. 01:41 Oppdatert: 08.05.19 kl. 01:54