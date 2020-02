Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan inviterer til toppmøte om Syria. Foto: MUSTAFA KAMACI / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

900.000 på flukt: Erdogan inviterer til toppmøte om Syria

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan inviterer lederne for Russland, Frankrike og Tyskland til toppmøte om Syria i mars.

I en TV-overført tale lørdag sa Erdogan at de fire skal møtes 5. mars for å drøfte situasjonen i Syria. Han talte etter at han fredag snakket med Russlands president Vladimir Putin på telefon.

Torsdag ba Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Angela Merkel om et toppmøte med Erdogan og Putin etter at de samme dag hadde en felles telefonsamtale med Putin.

Macron og Merkel ga i samtalen uttrykk for sin bekymring for den humanitære situasjonen og for innbyggerne i Idlib-provinsen.

Syriske regjeringsstyrker gjennomfører med russisk luftstøtte en stor offensiv mot de gjenværende opprørskontrollerte områdene i provinsen, og Tyrkia har sendt styrker over grensa for å støtte allierte opprørere.

Over 900.000 sivile er drevet på flukt av kamphandlingene, og mange av dem tilbringer nå iskalde netter under åpen himmel.

