STUDERER I ITALIA: Morgan Alangeh (24) fra Porsgrunn studerer samfunnsøkonomi ved handelshøyskolen Bocconi i Milano. Her er han utenfor universitetet. Foto: Helge Mikalsen, VG

Norske studenter i Italia: – Selvsagt er dette en alvorlig situasjon

MILANO (VG) En norsk student i Italia er smittet med covid-19-viruset. Det bekymrer ikke andre norske studenter i Nord-Italia i stor grad.

Regionale myndigheter i Toscana har sendt ut en pressemelding hvor de bekrefter at en 26 år gammel mannlig student fra Nord-Europa er smittet.

Folkehelseinstituttet bekrefter at det dreier seg om en nordmann. Han har milde symptomer, og følges opp av helsevesenet i Italia.

Til sammen var 447 personer i Italia onsdag kveld smittet av viruset, ifølge AP.

Vi møter Morgan Alangeh (24) fra Porsgrunn på en cafe i Milano, i et område litt sør for sentrum med mange kafeer, restauranter og fancy butikker.

– Kjeder seg

Morgan studerer samfunnsøkonomi ved handelshøyskolen Bocconi i Milano og er ANSA-leder i Milano.

– En del av de utenlandske studentene her har reist hjem. Ikke nødvendigvis av frykt for viruset, men fordi de kjeder seg, sier han til VG.

Han sier han ikke er veldig stresset over smittesituasjonen i byen.

– Selvsagt er dette en alvorlig situasjon, men dette viruset er jo ikke så farlig for unge friske mennesker, sier han.

Han presiserer at han uttaler seg som privatperson, og ikke ANSA-leder i denne saken.

150 norske

– Har du fått mange henvendelser fra bekymrede studenter?

– Nei, bare noen få. Vi hjelper til med å finne relevant informasjon, oversette den til norsk og dele med de norske studentene.

Han sier det er drøyt 150 ANSA-medlemmer i Nord-Italia, fra Roma og nordover.

SPRITVASK: På denne cafeen blir gjestene bedt om å desinfisere hendene når de kommer til kafeen. Foto: Helge Mikalsen

Rett innenfor døren på kafeen står det et bord med en diger flaske desinfeksjonsvæske og et skilt som ber alle vaske seg før de går inn.

Og det gjør alle – for det meste studenter – som kommer dit. For de unge, i likhet med de fleste andre i dette utsatte coronavirus-området, tar smittefaren på alvor.

– Fjernundervisning

Men det hersker overhodet ikke frykt i denne kafeen hvor mange studenter sitter og leser fordi universitetene er stengt.

– I denne regionen er alle universiteter og høgskoler stengt. Men i dag fikk vi beskjed fra Bocconi at det jobbes med et fjernundervisningsopplegg for studentene.

STAMCAFE: Morgan (24) fra Porsgrunn studerer samfunnsøkonomi ved handelshøyskolen Bocconi i Milano. Foto: Helge Mikalsen

Og det er både gode og dårlige nyheter for Morgan som bare har noen måneder igjen av mastergraden sin.

– Akkurat nå sier de faktisk at all undervisning går som planlagt som fjernundervisning, sier han etter å ha sjekket skolens nettside.

Hjem til Norge

– Men, det betyr jo at myndighetene tror at denne situasjonen trolig vil ta land tid, sier han.

– Er det mange asiatiske studenter på Bocconi?

– Ja, det er en god del. Men jeg har ikke den oppfatning at ikke-asiater er redde for å omgås dem, sier han.

ROOMIES: Morgan har vært romkamerat med Emiliano Rinaldi (25) fra Roma i nesten to år Foto: Helge Mikalsen

Morgan flyr hjem til Norge i morgen tidlig. Men det er ikke fordi han – eller foreldrene er bekymret.

– Pappa synes det er hyggelig at jeg kommer hjem, men han er overhodet ikke redd for meg.

Morgans romkamerat, italienske Emiliano Rinaldi (25) har opplevd en intens influensa-situasjon før.

– Min mor jobbet på den italienske ambassaden i Vietnam da Sars-utbruddet skjedde i 2002–2003. Jeg var ikke så stor da, men jeg husker vi ble isolert i lang tid, sier han.

Publisert: 27.02.20 kl. 04:01

