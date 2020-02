MØTE I DAG: Audun Halvorsen (H), statssekretær i Utenriksdepartementet, har torsdag formiddag møtt representanter for de kurdiske selvstyremyndighetene. Foto: Arthur Bondar / VG

UD om IS-kvinnene: – Utfordringer knyttet til lokal rettsforfølgelse

Kurdiske selvstyremyndigheter vil starte rettsprosesser mot utenlandske IS-kvinner i Syria. Det kan by på både politiske og juridiske utfordringer, mener Utenriksdepartementet.

Onsdag skrev VG at kurdiske selvstyremyndigheter i nordøstlige Syria snart vil starte straffeprosesser mot utenlandske IS-kvinner, og for første gang åpner for å skille mødre og barn – hvis mødrene blir dømt.

Den kurdiske delegasjon som er på besøk i Oslo hadde torsdag formiddag et møte med Utenriksdepartementet. Statssekretær Audun Halvorsen (H) beskriver møtet med representanter fra Syrian Democratic Council (SDC) som nyttig.

– Vi har forståelse for at SDC har store utfordringer med å håndtere flere tusen internerte Isil-krigere, sier Halvorsen til VG.

SDC informerte i dag norske myndigheter om planene for å straffeforfølge IS-kvinner i Syria.

– Vi mener det er viktig med effektiv, uavhengig og troverdig straffeforfølgning av de massive overgrepene som har funnet sted i Syria og Irak, sier Halvorsen.

Utenriksdepartementet har ikke et klart svar på ønsket fra kurdiske selvstyremyndigheter om at norske observatører er til stede hvis norske kvinner skal i retten, og om at den norske staten skal godta dommene.

– Det er positivt at SDC er innstilt på å bistå i spørsmål om rettsforfølgelse. Samtidig er det mange utfordringer knyttet til lokal rettsforfølgelse, både politiske og juridiske. Vi ba om mer informasjon om hvordan SDC ser for deg slike rettsprosesser. Vi vil følge med på utviklingen og holde tett kontakt med nærstående land.

BER OM HJELP: Abdulkarim Omar er leder for Utenriksdepartementet i de kurdiske selvstyremyndighetene i nordlige Syria. Han håper Norge kan bidra med både penger og ekspertise. Foto: Mattis Sandblad / VG

Takket for hjemhentingshjelp

– Vi trenger hjelp til å straffe IS-kvinnene og -krigerne, som har vært delaktig i tortur og drap, sa Abdulkarim Omar da VG intervjuet ham onsdag ettermiddag.

Han er leder for Utenriksdepartementet i de kurdiske selvstyremyndighetene i nordlige Syria, og var sentral da to norske barn og deres mor ble hentet hjem i januar i år. Dette var et tema på møtet med Utenriksdepartementet torsdag.

– Jeg takket SDC for bistanden vi fikk i forbindelse med den nylige uthentingen av tre norske borgere og de fem foreldreløse barna i fjor sommer fra al-Hol-leiren i Syria, sier Halvorsen.

AL HOL: VG besøkte Al Hol leiren i Nord-Øst Syria i oktober. Delen der de internasjonale kvinnene er internert er fullstendig avstengt. Foto: Harald Henden

– Norge er blant de største giverne

Til VG sa Omar at de SDC ønsker hjelp fra Norge og andre europeiske land, både i form av penger og ekspertise.

Halvorsen svarer med å peke på Norges bidrag til Syria. Mellom 2014 og 2019 har Norge gitt 10 milliarder kroner til Syriakrisen, og i fjor bidro Norge med 1,8 milliarder kroner.

– En betydelig andel av dette går også til det nordøstlige Syria. Norge støtter tiltak der nøden er størst, uavhengig av område og politisk kontroll, sier Halvorsen.

Norge har gitt 35 millioner kroner til feltsykehuset i Al Hol-leiren, som drives av Norges Røde Kors i samarbeid med ICRC og Syrisk Røde Halvmåne. Der var i denne leiren en norsk IS-kvinne og hennes to barn bodde frem til de ble hentet hjem i januar.

– Norge er også blant de største giverne til FNs grensekryssende landfond. Sammen med USA, Tyskland og Danmark har vi gitt midler til mineryddingsprogram til frigjorte områder fra ISIL i Nordøst-Syria, sier Halvorsen.

Publisert: 13.02.20 kl. 13:40

