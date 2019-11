USA med omstridt Midtøsten-vedtak

USAs utenriksminister Mike Pompeo sier at USA ikke lenger anser jødiske bosettinger på Vestbredden for å være i strid med internasjonale lover.

Vestbredden, som er et palestinsk territorium, er okkupert av Israel. De israelske bosetningene der er ulovlige i henhold til folkeretten.

Det har også vært USAs offisielle standpunkt. Helt til nå. Donald Trumps utenriksminister Mike Pompeo la dette frem i en tale mandag kveld.

– Denne administrasjonen er enig med Reagan. Israelske bosetninger på Vestbredden er ikke i seg selv i strid med internasjonale lover, sa Pompeo.

Var politikk i over 40 år

Tidligere president Ronald Reagan sa dette allerede i 1981, tre år etter en vurdering gjort av hans forgjenger Jimmy Carters adminsitrasjon. I 1978 slo USAs utenriksdepartement fast at Israels bosetninger ikke var lovlige. Den vurderingen har vært et viktig grunnlag for USAs Midtøsten-politikk i over 40 år.

– Å si at etableringen av sivile bosettinger er i strid med internasjonal lov har ikke fremmet fredssaken, sier utenriksmiisteren i dag.

I resten av verden er det i stor grad enighet om at Israels bosetninger strider med folkeretten. Dette ble blant annet slått fast av FNs sikkerhetsråd helt på slutten av Barack Obamas periode som USAs president.

Avgjørelsen til Trumo og co er ventet å bli møtt med sterk misnøye fra Palestina.

Demokrater vil stanse utbyggingene

Trump-administrasjonens avgjørelse står i sterk kontrast til hva flere av Demokratene sine presidentkandidater ønsker. Bernie Sanders, som selv er jøde, Elizabeth Warren og Pete Buttigieg har alle tatt til orde for å tvinge Israel til å stanse utbyggingene. Alle tre har nylig åpnet for å bruke USAs militærbistand til Israel som pressmiddel.

De tre mener det er nødvendig å stanse bosettingene for å kunne forhandle frem en fredsavtale med palestinerne.

Også tidligere har Trump tatt kontroversielle avgjørelser med tanke på konflikten mellom Israel og Palestina. I 2017 anerkjente den amerikanske presidenten Jerusalem som Israels hovedstad og besluttet å flytte USAs ambassade dit.

Etter dette avfeide Palestina USAs forsøk på å få til en fredsplan, og har nektet å ha noe med USA å gjøre.

Publisert: 18.11.19 kl. 20:37 Oppdatert: 18.11.19 kl. 20:53

