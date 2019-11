USA endrer Midtøsten-politikk: Israels bosetninger bryter ikke med folkeretten

USAs utenriksminister Mike Pompeo sier at USA ikke lenger anser jødiske bosetninger på Vestbredden for å være i strid med internasjonale lover.

Vestbredden, som er et palestinsk territorium, er okkupert av Israel. De israelske bosetningene der er ulovlige i henhold til folkeretten.

USA har i flere tiår omtalt dem som «urettmessige», men unngått å bruke ordet «ulovlig». Samtidig har de beskyttet Israel fra FN-resulosjoner som forømmer Israels handlinger.

Det gjorde de helt frem til Barack Obamas administrasjon på slutten av hans presidentperiode valgte å ikke legge ned veto mot en resolusjon som oppfordret Israel til å stoppe ulovlige bosetninger.

Donald Trumps utenriksminister Mike Pompeo gjorde det mandag kveld klart at det ikke er lenger er USAs politikk:

– Denne administrasjonen er enig med Reagan. Israelske bosetninger på Vestbredden er ikke i seg selv i strid med internasjonale lover, sa Pompeo, som forklarte at alle sider av den juridiske debatten var studert nøye.

FAKTA * Omtrent 500.000 jøder bor i rundt 140 bosetninger, alle bygde etter at Israel okkuperte Vestbredden og Øst-Jerusalem i 1967. * Bakgrunnen for synet om at bosetningene er i strid med folkeretten baserer seg blant annet på den fjerde Genèvekonvensjonen, som forbyr okkupantmakter å flytte deler av sin egen befolkning til okkuperte områder.

Var politikk i over 40 år

Tidligere president Ronald Reagan sa dette allerede i 1981, tre år etter en vurdering gjort av hans forgjenger Jimmy Carters adminsitrasjon. I 1978 slo USAs utenriksdepartement fast at Israels bosetninger var i strid med internasjonal lov.

Den vurderingen har vært et viktig grunnlag for USAs Midtøsten-politikk i over 40 år, selv de altså har unngått å bruke uttrykket «ulovlig».

– Å si at etableringen av sivile bosettinger er i strid med internasjonal lov har ikke fremmet fredssaken, sier utenriksministeren i dag.

Likevel neketer han for at dette er å gi grønt lys for flere bosetinger.

I resten av verden er det i stor grad enighet om at Israels bosetninger strider med folkeretten.

BOSETTINGER: En palestinsk demonstrant viser fingeren mot jødiske bosetninger på Vestbredden. Foto: JAAFAR ASHTIYEH / AFP

Ikke overrasket

Midtøsten-ekspert og professor ved universitetet i Oslo, Hilde Henriksen Waage, er ikke overrasket over dagens kunngjøring. Hun sier den føyer seg inn i det hun ser som en sammenhengende Israel-politikk fra Trump-administrasjonen.

– Trump har snudd på det meste. Han var den første amerikanske presidenten som besøkte det okkuperte Øst-Israel, han var den første amerikanske presidenten som med kippah på hodet besøkte klagemuren. Ingen har gjort tidligere fordi det er en anerkjennelse av at Øst-Jerusalem er israelsk, sier Henriksen Waage.

Hun viser også til at Donald Trump anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad og besluttet å flytte USAs ambassade dit.

Presidenten har også kuttet all støtte til humanitærhjelp til palestinerne på Gazastripen.

Tror ikke på fred

Professoren tror heller ikke reaksjonsmønsteret som nå vil komme fra de ulike partene vil overraske noen.

– Israel vil selvfølgelig lovprise USA som deres beste venn og nærmeste allierte. Palestinerne vil protestere og si at dette fører til at Israel får legge palestinsk land under seg. Mens de arabiske landene stort sett ikke kommer til å si så mye fordi de vil ivareta sitt forhold til USA.

DEMONSTRANTER: Palestinere som demonstrerte mot bosetningene tidligere i november satte blant annet fyr på bildekk. Foto: MOHAMAD TOROKMAN / REUTERS

– Kan dette føre til en eskalering i konfliktnivået?

– Jeg tror ikke det, men det er vanskelig å si. Plutselig får man en episode som blir dråpen som får begeret til å renne over. Men stort sett tror jeg dette vil bli møtt med resignasjon på palestinsk side.

– Vil avgjørelsen kunne gjøre det vanskeligere å få til en fredsavtale?

– Jeg tror toget om fred har gått for lenge siden. Israel har vunnet og Palestina har tapt, sier Henriksen Waage, og fortsetter:

– Jeg vet ikke en gang om palestinerne noen gang etter 1948 (året Israel ble grunnlagt journ.anm.) har hatt noen reell sjanse til å få tilbake sitt land, Oslo-prosessen inkludert. Tidligere har man riktig nok hatt en prosess og dermed kanskje et håp, men Palestina er nok dømt til å leve evig under israelsk okkupasjon, avslutter Midtøsten-eksperten

– Historisk sannhet

Det kan se ut som at Hilde Henriksen Waage har rett angånde reaksjoner fra Isreal og Palestina.

Nyheten fra USA er en seier for Israels statsminister Benjamin Netanyahu, som gleder seg over avgjørelsen, ifølge NTB.

– Denne politikken viser en historisk sannhet – at det jødiske folket ikke er fremmede kolonister, sa Netanyahu blant annet.

Palestinske myndigheter er sterkt kritiske.

– Washington er ikke kvalifisert eller autorisert til å oppheve resolusjoner fra folkeretten, sa talsperson Nabil Abu Rudeinah for den palestinske presidenten Mahmoud Abbas.

Mike Pompeo hevdet på sin side at beslutningen ikke legger føringer for hvilken status Vestbredden skal ha i en eventuell fredsavtale mellom Palestina og Israel.

