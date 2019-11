PRESIDENT: Donald Trump er USAs 45. president. Foto: Thomas Nilsson / VG

Etterforsker om Trump løy til Mueller

Representantenes hus i den amerikanske kongressen forsøker nå å finne ut av om presidenten løy i sine skriftlige svar til spesialetterforsker Robert Mueller.

Det melder flere amerikanske medier mandag kveld.

«Løy presidenten? Var ikke presidenten sannferdig i sine svar til Muellers etterforskning?»

Disse to spørsmålene har Representantenes hus' rådgivende advokat Douglas Letter stilt en ankedomstol i Washington, D.C. mandag. Han ber om at Representantenes hus får tilgang på etterforskningsmateriale fra Mueller-etterforskningen, for å kunne komme nærmere svar på spørsmålene.

– Det finnes dessverre bevis for at presidenten kanskje ga usanne svar, sa Letter.

Dette skjer i forbindelse med riksrettshøringene som nå er i gang i Representantenes hus.

– Representantenes hus forsøker å avgjøre om den sittende presidenten skal bli værende i jobben. Dette er utrolig seriøst, og det skjer nå, veldig raskt, het det videre fra Letter, som ønsker å få materialet frigjort umiddelbart.

Ønsket kommer i kjølvannet av et vitnemål Rick Gates, som en periode var visekampanjesjef for Trump, nylig gjorde i en rettssak mot Roger Stone, som tidligere har fungert som en uformell rådgiver for Donald Trump.

ROGER STONE: Diskuterte Trump Wikileaks offentliggjøring av hackede e-poster med denne mannen? Foto: YARA NARDI / REUTERS

Skjer etter rettssak

Gates hevdet at Trump og Stone i 2016 hadde diskutert Wikileaks, som foran presidentvalget i 2016, publiserte en stor mengde e-poster som var hacket fra Det demokratiske partiet, inkludert Hillary Clintons kampanjesjef John Podesta.

Ifølge Gates diskuterte de to informasjon som kunne hjelpe Trump i hans valgkamp.

I sine skriftlige svar til Mueller svarte Trump at han ikke kunne huske å ha diskutert Wikileaks med Roger Stone.

– Jeg husker heller ikke at jeg har vært klar over at Mr. Stone har diskutert Wikileaks med noen som har var en del av min kampanje, svarte presidenten.

SPESIALETTERFORSKER: Robert Mueller avbildet mens han avlegger ed under en høring i Kongressen. Foto: Andrew Harnik / AP

Ikke sett alt

Rick Gates var en del Mueller-etterforskningen og forklarte seg blant annet for en såkalt storjury.

Det samme gjorde Paul Manafort, som var kampanjesjef for Trump samtidig som Gates var nestsjef. Også han skal ifølge CNN ha snakket om Trump og Wikileaks, men innholdet i hva Manafort skal ha sagt til storjuryen har ikke vært offentliggjort, heller ikke for medlemmene i Representantenes hus.

Justisdepartementets advokater argumenterer mot at Representantenes hus skal få tilgang til materialet. De mener at man ikke kan bryte reglene som gjelder for storjuryer selv for en riksrettsprosess.

De peker også på at noe av dette materialet omhandler pågående etterforskninger og rettssaker.

I en lavere rettsinstans fikk ønsket om frigivelse av materialet medhold.

Konkluderte ikke

Den tidligere FBI-direktøren Robert Mueller avsluttet sin gransking av Russlands innblanding i det amerikanske valget i 2016 tidligere i år. To av tingene Mueller undersøkte var om Donald Trump selv, eller noen som jobbet i hans valgkamp, samarbeidet med russerne og om Donald Trump forsøkte å hindre en etterforskning av russernes innblanding.

I det første spørsmålet fant ikke Mueller bevis for å si at det hadde foregått et ulovlig samarbeid. I det andre spørsmålet valgte spesialetterforskeren å ikke konkludere. Han sa at verken at Trump hadde forsøkt å hindre etterforskningen, eller at han ikke hadde gjort det. Derimot la han frem en rekke punkter han mente Kongressen måtte se nærmere på for så å gjøre sin egen vurdering av dette.

Husets rådgivende advokat, som altså er den som har bedt om materialet, er per definisjon partinøytral. Letter ble riktignok utnevnt av demokraten Nancy Pelosi, som er lederen av Representantenes hus. Han har tidligere jobbet flere tiår i Justisdepartementet, der han har forsvart politikken til både republikanere og demokrater.

