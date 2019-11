BA OM ASYL I MEXICO: Bolivias avgåtte president Evo Morales. Foto: AP / NTB scanpix

Morales har fått innvilget asyl i Mexico

Bolivias avgåtte president Evo Morales har fått innvilget asyl i Mexico, og meldte natt til tirsdag selv at han allerede er på vei.

Ingvild Silseth

NTB

Natt til tirsdag skriver den avgåtte presidenten at han er på vei til Mexico:

– Det smerter meg å forlate landet for politiske grunner, men jeg vil alltid vente. Snart kommer jeg tilbake sterkere og med mer energi, skriver han.

Mandag bekreftet den meksikanske utenriksministeren Marcelo Ebrard at de har innvilget Morales asyl i landet:

– For noen minutter siden fikk jeg en telefonsamtale fra tidligere president Evo Morales, som muntlig og formelt ba om politisk asyl i vårt land, sa Ebrard på en pressekonferanse mandag kveld norsk tid.

– Innenriksminister Olga Sanchez Cordero besluttet å innvilge ham asyl på humanitært grunnlag, sa Ebrard videre.

Asylvedtaket vil gjelde med umiddelbar virkning for å ivareta Morales' beskyttelse.

Anklager om valgfusk

Nyheten om asyl kommer ett døgn etter at Evo Morales kunngjorde at han går av som president i Bolivia, etter at valgobservatører fra Organisasjonen av amerikanske stater fant «uregelmessigheter» ved valget i oktober.

Feiringen i hovedstaten La Paz startet umiddelbart etter søndagens kunngjøring. Fyrverkeri ble fyrt av, og folk samlet seg i gatene med flagg og jubel.

Både hærsjefen, politisjefen og opposisjonen i landet krevde søndag at Morales, som har sittet ved makten siden 2006, måtte gå av.

– Etter å ha analysert den konfliktfylte situasjonen i landet, ber vi presidenten om å gå av for å sikre stabilitet i Bolivia, sa hærsjef Williams Kaliman.

Uklart hvem som tar over

Det er ikke klart hvem som kommer til å ta over etter Morales. Tirsdag skal de folkevalgte møtes for å ta fatt på oppgaven med å velge midlertidig president.

I en uttalelse via talsperson Stephane Dujarric, sa FNs generalsekretær António Guterres natt til mandag at han er dypt bekymret over situasjonen i landet etter presidentens avgang.

Publisert: 11.11.19 kl. 22:28 Oppdatert: 12.11.19 kl. 07:03







