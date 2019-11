BA OM ASYL I MEXICO: Bolivias avgåtte president Evo Morales. Foto: Mario Guzmán / EFE

Bolivias avgåtte president i eksil i Mexico

Bolivias avgåtte president Evo Morales har ankommet Mexico, der han har fått politisk asyl.

Ingvild Silseth

NTB

Morales, iført en blå kortermet skjorte, håndhilste på Mexicos utenriksminister Marcelo Ebrard etter å ha gått ned flytrappen etter landing på flyplassen i Mexico by tirsdag formiddag.

Flyturen gikk fra Bolivia til Paraguay, og videre derfra til Mexico, med et fly fra det mexicanske luftforsvaret. Morales fikk innvilget asyl i Mexico, begrunnet med at hans liv kunne være i fare.

I sine første uttalelser på mexicansk jord tirsdag sa Morales at han fortsatt vil være politisk aktiv og at «kampen fortsetter».

Morales gikk av som president i Bolivia søndag etter omfattende protester i kjølvannet av presidentvalget etter påstander om valgfusk. Selv mener Morales at han var offer for et «kupp», og forsvarte tirsdag sin kamp for å bedre situasjonen for fattige og urbefolkning i Bolivia.

– Det vil kun bli fred når alle kan nyte godt av sosial rettferdighet, sa Morales.

Anklager om valgfusk

Nyheten om asyl kommer ett døgn etter at Evo Morales kunngjorde at han går av som president i Bolivia, etter at valgobservatører fra Organisasjonen av amerikanske stater fant «uregelmessigheter» ved valget i oktober.

Feiringen i hovedstaten La Paz startet umiddelbart etter søndagens kunngjøring. Fyrverkeri ble fyrt av, og folk samlet seg i gatene med flagg og jubel.

Både hærsjefen, politisjefen og opposisjonen i landet krevde søndag at Morales, som har sittet ved makten siden 2006, måtte gå av.

– Etter å ha analysert den konfliktfylte situasjonen i landet, ber vi presidenten om å gå av for å sikre stabilitet i Bolivia, sa hærsjef Williams Kaliman.

Uklart hvem som tar over

Det er ikke klart hvem som kommer til å ta over etter Morales. Tirsdag skal de folkevalgte møtes for å ta fatt på oppgaven med å velge midlertidig president.

I en uttalelse via talsperson Stephane Dujarric, sa FNs generalsekretær António Guterres natt til mandag at han er dypt bekymret over situasjonen i landet etter presidentens avgang.

Morales etterlot seg et hjemland i politisk maktvakuum. Også visepresidenten, underhusets leder og senatets leder gikk av. Dermed er det senatets nestleder, Jeanine Añez, som er neste på rangstigen til å overta som midlertidig president og utlyse nyvalg. Men det krever at hun får støtte i nasjonalforsamlingen.

