HELDIG: Ifølge sheriff i Los Angeles, Eduardo Hernandez, er kvinnen heldig som er i live.

Kidnappet kvinne funnet i ørkenen: – Etterlatt for å dø

En far og datter er arrestert for å ha kidnappet, ranet og voldtatt en kvinne - og etterlatt henne for å dø i ørkenen.

De to ble arrestert denne uken i Los Angeles etter at de skal ha kidnappet en kvinne fra Las Vegas i USA.

Det skriver Abc News.

Las Vegas-kvinnen er i 40-årene ble, bortført på eller rundt den 30. oktober, i Nevada, ifølge politiet.

Kvinnen skal deretter ha blitt holdt fanget i én uke i California av kidnapper-duoen, og blitt voldtatt og presset til å ta ut penger fra en minibanker, sier sheriffen for politiet i Los Angeles, Eddie Hernandez på en pressekonferanse.

Kidnapperne skal ha fått kvinnen til å ta ut penger fra minibanker både lørdag, søndag og mandag.

Myndighetene vil ikke si hvor mye penger kvinnen har blitt frarøvet.

– Etterlatt for å dø

Onsdag 6. november ble kvinnen dumpet på en øde veiskulder i Kern County, i Californias ørken Mojave, uten vann eller mat.

– Dette er en ondskapsfull sak. Offeret har blitt holdt fanget i et rom i en uke, seksuelt misbrukt og deretter etterlatt for å dø, sier Hernandez.

Det var militærpoliti i luftforsvaret som fant kvinnen. Hun var desorientert og kald da hun ble funnet, ifølge politiet.

MIlitærpolitiet fant henne ved en tilfeldighet under en rutinekontroll i området nær Edwards Air Force Base.

Kvinnen ble tatt med til et sykehus, hvor hun fikk behandling og senere utskrevet.

Kjente hverandre

Ifølge Hernandez kjente kidnapperne offeret, men de skal ikke være i slekt.

Kidnapperne er en 54 år gammel mann og hans 22 år gamle datter. De to var bevæpnet da de bortførte kvinnen, ifølge politiet.

Motivet for hendelsen er foreløpig ukjent, og det er heller ikke kjent hvor lenge hun har ligget forlatt i ørkenen, ifølge Associated Press.

Det er også uklart hvorfor de to kidnapperne løslot kvinnen.

Faren og datteren skal møte i retten tirsdag 12. november.

De har begge en kausjon på seg som må betales for at de skal kunne løslates; faren har en kausjon på 4,5 millioner dollar som tilsvarer rett over 41 millioner norske kroner, og datteren 3,5 millioner dollar som tilsvarer om lag 32 millioner norske kroner.

Publisert: 10.11.19 kl. 01:45







