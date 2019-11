Se dokumentar: På innsiden av neshorn-krigen

Kan hornet til de utrydningstruede neshornene fra Sør-Afrika lege kreft? Neppe, men det er i alle fall en populær tro på de svarte markedene i Vietnams gater, og én av grunnene til at hornene er svært ettertraktede. I denne sjokkerende filmen blir vi med inn i en grusom virkelighet hvor neshornene daglig risikerer å bli krypskytternes neste offer.

Oppdatert nå nettopp

Bli med inn i en historie som har flere likhetstrekk med en høyoktans thriller enn en dokumentarfilm om Afrikas frodige dyreliv. En fire års etterforskning inn i den utrolige underverdenen hvor jakt og handel av neshorn-horn gjør at blod og skitne penger gjør at de sjeldne neshornenes eksistens er stadig mer truet. Er det mulig å redde dem?

VG har kun rettigheter til å vise «Stroop: Journey into the Rhino Horn War» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen er tillatt for alle aldersgrupper.