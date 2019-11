FARGELAGT: En beboer i forstaden South Turramurra er på tur i nabolaget like etter at brannvesenet har dynket gatene med brannhemmende middel. Foto: Sam Mooy / Getty Images AsiaPac

Kjemper mot flammene i Australia: Dynker hele nabolag i rosa pulver

SYDNEY (VG) Brannvesenet i Australia advarer om at marerittet ikke er over, selv om katastrofedagen snart er omme.

I 22-tiden tirsdag kveld lokal tid, 13 norsk tid, herjer brannene i den australske delstaten New South Wales fortsatt fritt.

Temperaturen i Sydney har gjennom dagen vært trykkende, og man har kunnet se et rødt teppe av røyk over byen. Luftkvaliteten har også vært merkbart dårlig, med farlige røykpartikler.

Rundt klokken 19 lokal tid lettet det imidlertid: sterke vinder gjorde at temperaturen sank med hele ti grader på bare 15 minutter, og mye av røyken forsvant.

Det betyr på ingen måte at faren er over.

Neddynket i rosa pulver

Tirsdag ettermiddag lå det et røykteppe over over bykjernen i Sydney, som så langt ikke er rammet av brannene. Det blåste kraftig og temperaturen var godt over 30 grader, men i løpet av minutter sank den til nærmere 20, mens vinden økte i kraft.

Forstaden South Turramurra utenfor byen har derimot opplevd flammene. Tidligere tirsdag har brannvesenet sluppet brannhemmende middel fra luften over hele nabolag, for å hindre at husene brant opp.

Til tross for at flere rekker med hus ble dynket i det rosa pulveret fra brannflyene, rakk brannen å ødelegge flere av dem.

Bilder fra stedet viser også totalt rosabelagte gater, gress og biler.

Brannvesenet fikk kontroll på brannen i forstaden i løpet av en times tid, ifølge Daily Telegraph.











ROSA NABOLAG: Det brannhemmende pulveret ble tømt utover gater, hus og biler i forstaden South Turramurra tirsdag.

Ber folk om å ikke slappe av

75 branner er fortsatt aktive i delstaten. 37 av dem er ute av kontroll. Det er sendt ut nødvarsler for ni av brannene.

– Det siste vi trenger nå er at folk slapper av fordi vi går mot slutten av dagen. Vi har fortsatt mange timer igjen med disse sterke, tørre vindene som dominerer og påvirker været og brannene, opplyste regionsjef i brannvesenet Shane Fitzsimmons på en pressekonferanse.

Han oppfordrer innbyggerne til å være årvåkne, og å være forberedt på å evakuere.

I tillegg ble innbyggerne i Sydney bedt om å forlate jobb tidligere enn normalt og å unngå unødvendig reising tirsdag kveld.

Minst 170 boliger er ødelagt, i tillegg til minst to skoler. En brannmann er dessuten blitt alvorlig skadet som følge av et heteslag eller røykinnhalering, sier Fitzsimmons.

Tre andre brannmenn er også skadet i de ulike brannene.

Opererer med skyhøye bøter

Myndighetene slår hardt ned på alle som bryter totalforbudet mot å tenne bål i delstaten.

Ifølge Sydney Morning Herald fikk en 27 år gammel mann en bot på 2200 australske dollar, tilsvarende rundt 13 700 kroner, for å ha tent et bål for å koke vann til te i et reservat i Sydney. Flere har også blitt arrestert for lignende hendelser.

Samtidig advarer politiet mot plyndrere som utnytter at folk forlater hjemmene sine. Minst tre evakuerte eiendommer skal ha blitt ranet tirsdag. Flere beboere har valgt å bli i hjemmene sine som følge av dette.

Myndighetene mistenker også at flere av brannene kan være påsatt.

FULL BRANN: Skogbrannene fortsetter å herje i New South Wales tirsdag. Her fra Bobin, 350 kilometer nord for Sydney, på lørdag. Foto: PETER PARKS / AFP

600 skoler stengt

Rundt 600 skoler og universiteter valgte å holde stengt tirsdag.

Rundt 150 av disse har sagt at de vil forbli stengt også onsdag, ifølge utdanningsminister Sarah Mitchell.

Den norske ambassaden i Australia ber nordmenn som befinner seg i området om å følge med på informasjon fra myndighetene, og å registrere seg på reiseregistrering.no

