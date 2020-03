UTSATT: En prest ved en begravelse på en stengt kirkegård i Bergamo 20. mars. Foto: PIERO CRUCIATTI / AFP

Nær 70 prester døde av coronavirus i Italia

En katolsk avis melder onsdag at 69 prester er døde av coronavirus, hvorav 23 i Bergamo alene.

Avisen Avvenire som eies av samarbeidsorganet for Italias katolske biskoper publiserer onsdag navn og alder på alle døde så langt.

De skriver at de italienske prestene alltid har vært aktive i samfunnet, og dermed er spesielt utsatt for viruset. Mange av de døde var i 70-, 80- og 90-årene.

Ifølge avisen er også dusinvis av prester som har testet positivt alvorlig syke. De har ikke telt med nonner eller andre i religiøse funksjoner.

Italia er det landet i verden som har flest dødsfall som følge av viruset. Ifølge VGs oversikt onsdag var det 7500 døde og 74.386 registrert smittede.

Fader Giuseppe Berardelli (72) er blant de døde. Han gikk bort tidligere i mars i Lovere i Bergamo. Tirsdag omtalte flere medier en historie om at Berardelli skulle ha gitt avkall på respiratoren han hadde for å gi den til en yngre coronapasient, men ifølge BBC har flere av prestens nære venner avvist at dette var tilfelle.

En kollega av Berardelli sier til BBC at presten hadde et underliggende helseproblem og derfor ikke klarte seg.

Bilder fra Bergamo viser bisettelser med kun prest og én pårørende til stede.

Selv om totalantall coronadødsfall fortsetter å stige i Italia, har antall nye registrerte tilfeller og antall dødsfall per dag sunket fire dager på rad, ifølge La Repubblica.

Publisert: 25.03.20 kl. 18:28

