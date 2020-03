CORONAS EPISENTER: Madrid er svært hardt rammet av corona. Her bygges et provisorisk sykehus inne i IFEMA-hallen, som vanligvis brukes til arrangementer. Foto: NTB scanpix

Spansk helsepersonell til VG: – Flere dør i påvente av respirator

Sykehusene i Madrid er så fulle at pasienter må ligge i parkeringshuset. Legene må prioritere hvem som skal få respirator og hvem som ikke reddes. Spansk helsepersonell advarer Norge: – Forbered dere.

– Det er horribelt.

Slik svarer anestesilegen Raquel Fernandez (46) ved Móstoles universitetssykehus i Madrid da vi spør hvordan situasjonen er akkurat nå.

De har 250 sengeplasser, 168 av dem er nå coronapasienter. De har 25 respiratorer, alle er i bruk.

– Hver dag er det nye coronapasienter. Hver dag er det pasienter som blir dårligere. Hver dag er det pasienter som trenger respiratorhjelp. Og hver dag dør det pasienter av corona på mitt sykehus, forteller Fernandez på telefon fra Madrid.

– Dere må forbedre dere! Vi trodde heller ikke vi ville komme i denne situasjonen, men se nå ... Dere må skaffe dere smittevernutstyr. Og dere må følge alle retningslinjer. Det er ikke tid til å vente og se.

I FRONT: Raquel Fernandez (47), anestesilege ved Móstoles universitetssykehus i Madrid, behandler coronapasienter. Foto: Privat

Dødstallene stiger voldsomt

Spania er nest hardest rammet av coronaviruset etter Italia i Europa. Over 2100 personer er døde (over halvparten i Madrid), 33.000 er bekreftet smittet. Bare det siste døgnet har 462 mennesker dødd, ifølge storavisen El País. 87 prosent var over 70 år.

VGs kilder i spansk helsevesen forteller dette om coronapasientene:

Gjennomsnittet er menn, 50–70 år, med høyt blodtrykk

Blant de yngre rammede er flere i 30–40-årene, de fleste av dem overvektige

Mens et mindretall er i 20-årene

– Vi har også pasienter ned i 24 år. Det er ikke bare farlig for de gamle, men for oss alle, sier sykepleier Rafael Rubio (39), som også jobber ved Móstoles-sykehuset.

«FARLIG FOR ALLE»: Rafael Rubio (39), sykepleier ved Móstoles universitetssykehus i Madrid og medlem av det spanske sykepleierforbundet MATS, sier corona rammer alle aldre. Foto: Privat

Sitter på stoler i parkeringshuset

Spanias statsminister Pedro Sánchez erklærte unntakstilstand 14. mars (to dager etter Norge stengte barnehager og skoler), og siden har det i praksis vært portforbud i Spania. Bare matbutikker og apoteker er åpne. Politiet vokter i gatene og stopper forbipasserende.

Men foreløpig har ikke isolasjonen gitt resultater. Det verste har spanjolene i vente, ifølge Sánchez. Han har bedt befolkningen om å forberede seg psykisk.

Sykehusene i Madrid nærmer seg nå bristepunktet. På det anerkjente universitetssykehuset La Paz har de måttet utvide på utradisjonelt vis.

– Fem av syv intensivposter er nå fulle av coronapasienter. Vi har måttet flytte flere coronasmittede over til parkeringshuset. Der har vi lagt ut plast på bakken. De må sitte på stoler, for vi har ikke nok senger, sier sykepleier Rocio (27), som jobber på akuttmottaket.

Hun ønsker ikke at vi bruker etternavnet hennes.

Gråter på jobb

– Spania er det nye Italia, sier Rubén Herrera (35) til VG.

Han er sykepleier ved Universitetssykehuset Príncipe de Asturias i Madrid. De har 500 sengeplasser, 230 av dem er nå coronatilfeller. Sykehusets bibliotek og fysioterapirom er blitt tatt i bruk. De flytter hundrevis av pasienter til andre sykehus, og Leger uten grenser har åpnet feltsykehus rett utenfor. Likevel er det ikke engang plass i korridorene. De syke må sitte på stoler eller ligge på gulvet.

Men verst av alt er mangelen på respiratorer, sier Herrera.

TRENGER BESKYTTELSE: Rubén Herrera (35), sykepleier på Universitetssykehuset Principe de Asturias i Madrid, ber Norge sikre seg smittevernutstyr. Foto: Privat

– I Italia har leger sagt at de er tvunget til å velge hvem som skal få leve og hvem som må dø. Er det slik også for dere?

– Ja. Dette foregår over hele Madrid nå. Vi må velge hvem som skal få respirator. Da må vi velge de yngste.

– Har noen dødd på grunn av det?

– Helt klart. Det har skjedd. Flere har dødd i påvente av respirator. Jeg slipper heldigvis å velge, siden jeg er sykepleier og ikke lege. Men jeg har sett pasienter som ikke klarer å puste bra, og som ikke fikk den hjelpen de vanligvis ville ha fått, sier Herrea, som har 14 års erfaring i yrket.

– Hvordan føles det?

– Det føles forferdelig. Jeg blir utrolig trist. Jeg har kolleger som gråter på jobb.

Advarer Norge: «Dere må ta grep kjapt!»

Herrera sier situasjonen har vært prekær i to uker. Han forventer at det vil være slik i minst én måned til.

– Italienske leger har sagt «vær så snill, forbered dere» til Norge. Hva er din beskjed til oss?

– Dere må ta grep kjapt! Dere må isolere dere enda mer! Og alt helsepersonell må ha nok smittevernutstyr. De må ikke gjenbruke utstyr, og de må få opplæring i å bruke og kaste utstyret riktig. Dette er ekstremt viktig.

– Var dere forberedt?

– Nei. Vi startet forberedelsene altfor sent. Det finnes ikke smittevernutstyr. Vi har ikke nok masker eller frakker. Vi må bruke engangsutstyr mange ganger. Det er farlig – både for oss og for pasientene.

GJENBRUK: Siden det er mangel på smittevernutstyr, må legene og sykepleierne i Madrid bruke samme frakk hele dagen på ulike pasienter. Her fra Móstoles-sykehuset. Foto: Privat

Helsepersonell smittet

I Spania er over tolv prosent av de coronasmittede helsepersonell. Bare på Herreras sykehus er 200 ansatte bekreftet smittet, noe han forklarer med mangelen på smittevernutstyr.

Unge og uerfarne leger og sykepleiere har måttet steppe inn, og dessuten eldre, utsatte leger.

Madrids helsevesen var allerede sårbare: I 2012 kuttet myndighetene 2100 sengeplasser og 2200 helsepersonell ved offentlige sykehus.

– Dette forklarer noe av kollapsen vi ser nå, mener Herrera.

Publisert: 24.03.20 kl. 05:42

