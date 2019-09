HØYREPOPULISTER: Andreas Kalbitz var toppkandidaten for AfD i Brandenburg. Foto: ODD R. ANDERSEN / AFP

Her jubler de tyske høyreradikale over brakvalget

Her markerer ytre høyre-partiet AfDs topp i Brandenburg, Andreas Kalbitz (46), brakvalget i helgen. I 2007 gikk han i nynazist-marsj.

Så sent som fredag, to dager før valget, kunne Spiegel avsløre at Kalbitz deltok i en neonazi-marsj i Athen i 2007.

Det kom frem i en hemmelig rapport fra den tyske ambassaden i Hellas – og som ble lekket til nyhetsmagasinet. Kalbitz innrømmet overfor Spiegel at han var i Athen den gang, men at han ikke var noen entusiastisk deltager i demonstrasjonen, der det også skal ha vært brukt et hakekors-flagg.

Han «husker ikke» påstanden fra tv-kanalen ARD om at han i 1993 skal ha deltatt i en sommerleir for det høyreekstreme «Die Heimattreue Jugend». Derimot innrømmer han å ha deltatt i en leir med den samme organisasjonen i 2007. «Die Heimattreue Jugend» ble senere erklært forbudt av det tyske innenriksdepartementet på grunn av vesentlig tilknytning til nasjonalsosialismen.

Kanonvalg

AfD (Alternative für Deutschland) gjorde et kanonvalg i begge de tyske delstatene som hadde valg søndag. Riktignok ble sosialdemokratene SPD største i Brandenburg og Angela Merkels CDU størst i Sachsen, men AfD fikk nest flest stemmer i begge delstatene og styrket seg kraftig siden 2014-valget.

Ikke minst Andreas Kalbitz hadde god grunn til å feire seieren. AfD gjorde et byks på 11,3 prosentpoeng til 23,5 prosent, ikke langt bak SPD med 26,2 prosent.

I Sachsen fikk SPD katastrofesifrene 7,7 prosent. AfD 27,5, mens CDU vant med 32,5 prosent.

AfDs partileder Alexander Gauland regner med at de er aktuelle for et regjeringssamarbeid i Sachsen med CDU. Men både CDU og SPD har avvist ethvert samarbeid med et parti som de anser som høyrepopulister.

Nedtur for Merkel

Men samtidig som AfD gjorde gode valg i de to delstatene, var valgene en nedtur for koalisjonsregjeringen mellom SPD og CDU med konservative Angela Merkel som sjef.

Foruten AfD, har også De Grønne gjort et godt valg, mens venstreradikale Linke fikk katastrofesifre i både Brandenburg og Sachsen.

– Jeg fikk AfDs resultater høyst bekymringsverdige. CDU i Sachsen og SPD i Brandenburg har foreløpig kommet unna med et blått øye, men vi har å gjøre med et enormt problem i hele Tyskland, sier Friedrich Merz, kjent CDU-politiker, ifølge Spiegel.

Han mener at CDUs populære toppmann i Sachsen, Michael Kretschmer, var det som hindret AfD i et enda bedre valg – kanskje å få flest stemmer av alle.

Også andre CDU/CSU-politikere er bekymret, og trykket på Angela Merkel og hennes etterfølger Annegret Kramp-Karrenbauer blir ikke mindre etter disse to lokalvalgene.

CDU-sjef Annegret Kramp-Karrenbauer gjentok mandag - etter at valgresultatene fra Brandenburg og Sachsen var klare - overfor ARD at det er helt uaktuelt å samarbeide med AfD.

Merkel har sagt at hun blir sittende til valget i 2021, men stadig flere eksperter snakker om at det kan bli nødvendig å skrive ut valg før tiden.

