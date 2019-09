MASSEDRAP: Redningsarbeidere bærer bort skadede etter at Saudi-Arabia bombet en begravelse i Sanaa i oktober 2016. Amerikanske bomber ble brukt i angrepet. Foto: MOHAMMED HUWAIS / AFP

FN: USA, Storbritannia Frankrike og andre land kan være medskyldige i krigsforbrytelser i Jemen

En ny FN-rapport hevder at de vestlige landene som har væpnet og støttet den Saudi-ledede koalisjonen som har drept utallige sivile, kan være involvert i krigsforbrytelser. Norge solgte også lenge våpen til en av koalisjonens viktigste medlemmer.

Nå nettopp







Ifølge Reuters har FN-etterforskere listet opp en rekke land i en hemmelig liste over potensielle krigsforbrytere gjennom den fire år lange Jemen-krigen.

Etterforskerne har funnet potensielle krigsforbrytelser på begge sider av konflikten, som i hovedsak har vært mellom en koalisjon av arabiske land, ledet av Saudi-Arabia, som har fått økonomisk og militær støtte fra en rekke vestlige land, og Houti-opprørerne, som har fått støtte fra Iran.

FN-rapporten sier at et uavhengig panel har sendt en liste til FNs menneskerettighetssjef Michelle Bachelet, som identifiserer individer som de mener er ansvarlige for krigsforbrytelsene.

Rapporten sier også:

«Det kan også stilles spørsmål ved lovligheten bak våpensalget fra Frankrike, Storbritannia og USA og andre stater, og dette må vurderes av ulike nasjonale rettssystemer»

I 2014 tok Houthi-opprørerne i Jemen over landets hovedstad Sanaa. Landets internasjonalt anerkjente regjering flyktet til byen Aden i sørlige Jemen.

Våren 2015 samlet Saudi-Arabias fremadstormende kronprins Mohammed bin Salman sammen en koalisjon av allierte arabiske stater og gikk til krig mot Houthi-opprørerne, for å drive dem tilbake og gjeninnsette Jemens president i Sanaa.

De forente arabiske emirater, som Norge har solgt våpen og ammunisjon til i en årrekke, har vært Saudi-Arabias viktigste alliansepartner i krigen.

I de fire årene som har fulgt siden 2015, har krigen bare blitt mer og mer fastlåst. Koalisjonen har utført om lag 20.000 luftangrep mot militære mål, mot markeder, sykehus og skoler. De er anklaget for utallige krigsforbrytelser. Så mange som 80.000 mennesker skal være drept.

VG kommer tilbake med mer.

Publisert: 03.09.19 kl. 13:51







Mer om