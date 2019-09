TRIST: Ap-politiker og tidligere statsminister, Gro Harlem Brundtland synes det er trist å se utviklingen i Sør-Afrika. Foto: Frode Hansen

Brundtland bekymret for Sør-Afrika – Trist utvikling

– Situasjonen i Sør-Afrika er at landet har fått et «amerikanisert» helsesystem, mener Gro Harlem Brundtland.

Brundtland, som på slutten av 1990-tallet ble omtalt som «verdens helseminister», slår alarm om at helseforsikringene i Sør-Afrika er svært ujevnt fordelt:

– 90 prosent av de hvite er med, mens bare ti prosent de svarte sørafrikanerne er det, ifølge Gro Harlem Brundtland.

Søndag reiser Gro Harlem Brundtland til Sør-Afrika for å møte, blant andre, erkebiskop Desmond Tutu og enken etter Nelson Mandela, Graca Machel.

– Vi har sett Sør-Afrika utvikle seg i en dårlig retning i mange år nå. Det er en utvikling som er veldig trist å oppleve, sier Brundtland til VG.

11. februar i 1996 var Nelson Mandela guide for Gro Harlem Brundtland på Robin Island. Det var et nært vennskap mellom de to. Foto: Helge Mikalsen

Under sitt opphold i Sør-Afrika skal Brundtland også i møte med landets president Cyril Ramaphosa. Han overtok etter at tidligere president Jacob Zuma ble avsatt. Etter manges mening kjørte Zuma Sør-Afrika over ende, økonomisk, politisk og moralsk.

– Vi tror det kan være avgjørende at noen viktige skritt for folkehelsen, og dermed økonomien, nå blir tatt under den nyvalgte ledelsen i landet, sier hun.

80 år gamle Gro Harlem Brundtland, tidligere norsk statsminister og ofte omtalt som landsmoderen, tar altså pause i valgkampen for Arbeiderpartiet for å skjøtte vervet som medlem av verdens mest eksklusive organisasjon av eldre statsledere. Hennes autoritet og troverdighet er stor, både på hjemme- og utebane.

LAGBILDE: Dette var de opprinnelige medlemmene av The Elders. Nelson Mandela var grunnlegger og høvdingen. Her er han flankert av blant andre Desmond Tutu, Jimmy Carter, Kofi Annan, Graca Machel og Gro Harlem Brundtland. Foto: Jeff Moore / THE ELDERS

The Elders ble stiftet av Nelson Mandela i 2007 og Gro har vært et prominent medlem i The Elders siden Mandela ba henne om bli med fra begynnelsen av.

– De seks første årene ble Elders ledet av erkebiskop Desmond Tutu, og som et av våre 12 medlemmer har vi også Nelson Mandelas enke, Graca Machel, sier Brundtland.

Hun forteller at etter Kofi Annans død i 2018, trådte hun tilbake etter å ha vært Annans nestleder. Hun foreslo da Irlands tidligere president Mary Robinson som den nye lederen og med Graca Machel og Ban Ki-moon som nye nestledere.

ERNA OG CYRIL: Det var en god tone mellom den sørafrikanske presidenten Cyril Ramaphosa og statsminister Erna Solberg, da det to møttes i Johannesburg før jul i fjor. Foto: Helge Mikalsen

Møter presidenten

– Tre av oss, Graca Machel, Ricardo Lagos, tidligere president og jeg selv, besøker først Johannesburg og så Cape Town hvor vi har fokus på «Universal helsedekning», i tråd med FNs bærekraftsmål.

– Vi skal snakke med helseministeren, finansministeren og president Cyril Ramaphosa. I tillegg ser vi fram til å møte engasjerte ansatte i helsesektoren, sier hun.

Hun er forsiktig med å karakterisere og å gå i detalj om hva hun synes om det Sør-Afrika som nå ofte omtales som skakkjørt, og et land som er på kanten av stupet økonomisk og politisk.

– Mens et grunnleggende helsesystem for alle ble tilrettelagt under Nelson Mandela, har dette over årene forfalt og ikke blitt videreutviklet slik det måtte, sier Gro Harlem Brundtland.

