HISTORISK MØTE: I 2018 møttes Nord-Koreas Kim Jong-un og Sør-Koreas Moon Jae-in i den demilitariserte sonen mellom landene. Nå truer Nord-Korea med å gå tilbake på det de to lederne ble enige om den gangen. Foto: Korea Summit Press Pool

Nord-Korea truer med å gå inn i demilitariserte grenseområder

Som svar på at avhoppere sendes «propaganda» inn i Nord-Korea, truer landets militære med å gå inn i deler av den demilitariserte sonen.

Nå nettopp

Nord-Koreas militære sier ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA at de har sett på en handlingsplan for å gå inn i soner som ble demilitarisert som en del av den historiske avtalen mellom de to landene i 2018.

De truer også med å gjøre om frontlinjen til en «festning», skriver nyhetsbyrået Reuters.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Hæren vår vil raskt og grundig gjennomføre enhver beslutning og ordre som kommer fra myndighetene, sier Korean People’s Army (KPA) i en uttalelse.

Spenningen mellom Nord- og Sør-Korea har økt de siste ukene, og forrige uke truet Kim Jong-uns regime med å kutte all kontakten med sine naboer i sør.

les også Kims trusler

Bakgrunnen for striden er at avhoppere fra det nordkoreanske regimet sender løpesedler med informasjon og anklager om blant annet menneskerettighetsbrudd i Nord-Korea over grensen.

Ifølge Reuters sendes det også mat, dollarsedler, miniradioer og usb-penner via ballonger eller i flasker via elveløp.

Sør-Korea har gått ut mot to av avhoppergruppene, som de sier utgjør en risiko for menneskene som bor nær grensen mot Nord-Korea.

Sør-Koreas persident Moon Jae-in uttrykte tidligere mandag bekymring for situasjonen.

Han viste til det historiske toppmøtet mellom Kim Jong-uns far Kim Jong-il og Sør-Koreas daværende president Kim Dae-jung for nøyaktig 20 år siden – 15. juni 2000.

– Jeg ber Nord-Korea om ikke å stenge vinduet for dialog, sa han ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap – i en video der han skal ha hatt på seg det samme blå slipset som Kim Dae-jung hadde på seg da han signerte en avtale Kim Jong-il for 20 år siden.

Nord-Korea gikk i forrige uke ut og sa at de har satt i gang en prosess for å kutte all kontakten med sine naboer.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 16.06.20 kl. 01:15

Les også

Fra andre aviser