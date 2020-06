ARRESTERT: Politiet i New Mexico arresterer folk fra gruppen som kaller seg New Mexico Civil Guard. Foto: Adolphe Pierre-Louis / The Albuquerque Journal

Borgervern og demonstranter i sammenstøt

Demonstranter som ville rive en statue, barket sammen med væpnede personer som opptrådte som borgervern.

Politiet i byen Albuquerque, som er den største i den amerikanske delstaten New Mexico, skriver på Twitter at en mann har blitt skutt under en demonstrasjon i byen, og fraktet til sykehus.

Det skal ifølge den lokale kanalen Kob5 ha brutt ut sammenstøt mellom demonstranter som prøver å rive ned en statue av Juan de Oñate utenfor et museum, og en væpnet gruppe mennesker som kaller seg selv sivilgarden og som ville beskytte statuen. Oñate beskrives av New York Times som en brutal erobrer i New Mexico på 1500-tallet.

DEMONSTRASJONER: Sinte demonstranter ville rive statuen av Juan de Oñate. Foto: Anthony Jackson / The Albuquerque Journal

Politiet opplyser at de har pågrepet flere bevæpnede personer som var involvert i skytingen. Ifølge New York Times skal det dreie seg om kamuflasjekledde personer som tilhører høyreekstreme militsgrupper.

Guvernør Michelle Lujan Grisham i New Mexico går i en uttalelse på Twitter hardt ut mot tungt bevæpnede grupper hun sier var til stede under demonstrasjonene uten grunn.

– Jeg er forferdet og blir kvalm etter å ha fått høre om rapportene om vold under en demonstrasjon mandag kveld i Albuquerque.

– De var der kun for å provosere de som demonstrerte, og for å fremvise makt de ikke har, og for å skremme folk i New Mexico med våpen, og en implisitt trussel om vold.

Publisert: 16.06.20 kl. 08:01

