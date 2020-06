OMSTRIDT: Selv tidligere politimenn mener at reform eller gjenoppbygging er nødvendig. Her er det politiet i Minneapolis som er på plass under demonstrasjoner i byen 27. mai. Foto: KEREM YUCEL / AFP

Eks-politimenn til VG: – Politiet i USA er gjennomsyret av rasisme

Demonstrantene i USA er ikke alene om å ønske radikale endringer i landets politietater.

George Floyds navn ble 25. mai lagt til den lange listen med ofre for politiet i USA. Tiltale er tatt ut mot politimennene som drepte ham, mens politibetjenter er blitt suspendert etter drapet på Manuel Ellis i Tacoma og Rayshard Brooks.i Atlanta. Det er også et folkekrav at politimennene som tok livet av Breonna Taylor får straff.

Rundt tusen mennesker blir drept av politiet hvert år.

Svarte er overrepresentert blant ofrene. Drapet på Floyd utløste en bølge av demonstrasjoner mot rasisme i politiet i USA.

Avslørt av McDonald-drapet

Hva mener afrikanskamerikanere som selv har jobbet i politiet? VG spør to erfarne eks-politimenn som til sammen har 45 års erfaring: Lorenzo Davis fra Chicago og Eric Adams fra New York City.

– Systematisk rasisme gjennomsyrer politiet i Chicago. Min interaksjon med politi i andre delstater har også overbevist meg om at systematisk rasisme gjennomsyrer mange politietater i USA, sier Lorenzo Davis til VG.

Han var politimann i Chicago i 23 år, fram til 2004, og ble hentet tilbake i 2008, etter fire år som jusprofessor, for å lede en gruppe etterforskere i «Independent Police Review Authority», som hadde ansvaret for å granske politiet i alle tilfeller hvor en sivil person ble skutt av politiet.

Chicago-politiet har i minst ett tilfelle vist seg uvillig til å ta ansvar for betjentenes handlinger.

20. oktober 2014 ble Laquan McDonald (17) drept av politimannen Jason Van Dyke. Politiet konkluderte med at skytingen var rettmessig helt til en domstol beordret etaten til å offentliggjøre video av hendelsen 13 måneder senere.

Videoen viser at McDonald var på vei bort fra Van Dyke, og at 17-åringen falt i asfalten etter at han ble truffet av det første skuddet. Jason Van Dyke skjøt McDonald til sammen 16 ganger. Ni av de 16 skuddene traff McDonald i ryggen. Ingen av de åtte andre politibetjentene løsnet skudd.

Van Dyke ble i oktober 2015 dømt til 81 måneders fengsel.

DØMT: Jason Van Dyke ble til slutt dømt for drapet på Laquan McDonald. Foto: ANTONIO PEREZ / CHICAGO TRIBUNE

Nektet å endre konklusjonene

Ifølge CBS Chicago var politiet i byen 400 ganger fra 2007 til 2015 involvert i skytinger mot sivilpersoner – og bare én gang ble konklusjonen at politiet handlet galt. Flere politimenn ville ha blitt felt dersom Lorenzo Davis hadde fått bestemme.

Hans team konkluderte nemlig med at politiet hadde gått over streken i seks skytinger. Da Davis nektet å endre konklusjonen på ordre fra sin overordnede, fikk han i juli 2015 beskjeden «You’re done» og ble eskortert ut av bygningen.

Da Davis tok saken til rettsvesenet, og hevdet at han ble ulovlig sagt opp fordi varslerloven beskytter ham, trengte juryen bare 55 minutter på å dømme i Davis’ favør.

– Jeg mener at politiledelsen er blitt «kapret» av «gutteklubben». Lederne i politiet er blitt yngre, mindre erfarne, samt inkompetente. Innflytelse er viktigere for forfremmelser enn meritter og evner. Jeg ser ingen kontroll av politiet, sier Davis.

– På toppen av dette har fagforeningene blitt for mektige. De beskytter selv de verste politibetjentene mot å måtte ta ansvar for handlingene sine, mener Lorenzo Davis.

Eric Adams var politimann i New York City fra 1984 til 2005, da han gikk over til lokalpolitikken. Adams er i dag president i Brooklyn, en bydel med 2,6 millioner innbyggere.

ØNSKER ENDRINGER: Eric Adams var politimann i NYPD i 22 år, og følger fremdeles politiet i byen på kloss hold som president i bydelen Brooklyn. Foto: Alex Wroblewski / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ignorerer karakterbrister?

Adams mener at rasismen i politiet er et speilbilde av rasismen i samfunnet – at politiet sliter med rasisme fordi USA sliter med rasisme.

– Der vi har feilet, er ved vår evne til å identifisere og fjerne individer som har disse svakhetene som gjør dem uegnet til å tjene befolkningen. I stedet gir vi dem de to mektigste våpnene vi har: Retten til å ta et menneskes frihet og retten til å ta et menneskes liv, sier Adams til VG.

Adams poengterer at å legge ned politietater, vil være skjødesløst og farlig, men han ser gjerne at man flytter penger fra politibudsjettene til sosiale tiltak. NYPD har i 2020 et budsjett på 10,9 milliarder dollar, ifølge CBCNY. Det tilsvarer over 100 milliarder norske kroner.

En del av pengene bør eksempelvis gå til å identifisere dysleksi tidlig, slik at dyslektikere ikke faller av skolen fordi de føler at de ikke klarer å lære noe. Ifølge Adams er 30–40 prosent av de innsatte på Rikers Island dyslektikere.

Han ble faktisk selv politimann på grunn av et politidrap som rystet USA. Etter at Randolph Evans (15) i 1976 ble skutt i hodet fra kloss hold av politimannen Robert Torsney, ble Adams og tolv andre fargede ungdommer oppfordret av lokale borgerrettighetsforkjempere til å velge karriere i politiet for å forsøke å endre det fra innsiden.

– Dette skjedde etter en rekke andre skytinger i byen vår, helt tilbake til den gang jeg var barn.

– Hva så du da du gikk inn i politiet?

– Jeg kom inn i en avdeling som var rasistisk helt til roten. Samtidig hadde vi en forpliktelse til å redde mennesker. Så mens vi forsøkte å endre etaten, hadde vi også den fantastiske oppgaven med å bekjempe kriminalitet. Det var en kamp på to fronter for de av oss som var afrikanskamerikanske.

Det kan synes som om situasjonen er nokså uendret nå i 2020.

OPPTØYER: Opprørspoliti i gatene i St. Paul under demonstrasjoner 28. mai. Foto: Thomas Nilsson / VG

Lovendringer på vei?

De fleste steder i USA har politiet i dag lov til å ty til dødelig maktbruk dersom de føler seg truet på livet. Ettersom «truet på livet» er åpent for tolkning, ser vi dette bli brukt som forsvar av politibetjenter selv i tilfeller hvor personer dør etter å ha blitt skutt i ryggen.

– De siste to ukene har jeg sett flere lovgivere – både føderale og statlige – snakke om å justere lover som regulerer maktbruk, og jeg har sett flere lovforslag enn noen gang før, sier professor Seth Stoughton ved University of South Carolina.

Stoughton studerer politiets bruk av makt og publiserer i 2020 en bok om dette temaet.

– Det er en mye bredere anerkjennelse hos begge partier av at status quo er uholdbar og at noe må gjøres, forteller Stoughton til The New York Times.

Publisert: 17.06.20 kl. 17:55

