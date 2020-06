MINISTERMØTE: Den siktede 39-åringen (rød ring) er her avbildet sammen med Irans utenriksminister Javad Mohammad Zarif under et arrangement i regi av den iranske ambassaden på Grand Hotel i Oslo i juni 2016. Foto: Privat Foto: Privat

Spiontiltalt norskiraner sier han hater det iranske regimet

Norskiraneren som er tiltalt for attentatplaner og spionasje for Iran i Danmark, sier han hater regimet i Teheran og at han har konvertert til bahai-religionen.

Opplysninger om hans konvertering ble onsdag lagt fram i retten i Roskilde. Der står han blant annet tiltalt for å ha planlagt et attentat mot en mann som har flyktet fra Iran, og som er bosatt i Ringsted i Danmark.

Ifølge den tiltalte 40-åringen forlot han sjiaislam, som er statsreligionen i Iran, og konverterte til den mindre utbredte religionen bahai i 2005.

Det var angivelig hans hat mot Irans sjiamuslimske regime som fikk ham til å konvertere. Han har i politiavhør forklart at han forlot Iran i 2008 og satte kursen mot Europa på grunn av konverteringen. Forklaringen ble onsdag lest opp i retten.

Mannen har bodd i Norge de siste ti årene, og ifølge VGs opplysninger oppsøkte 39-åringen Baha’i-samfunnet i Norge relativt kort tid etter at han kom til landet. Flere uavhengige kilder sa i 2018 til VG at norskiraneren fremdeles var medlem i Baha’i-samfunnet da han ble pågrepet. Han skal imidlertid ikke skal ha vært spesielt aktiv.

Ulike historier

Opplysningen om hans motvilje mot iranske myndigheter harmonerer imidlertid dårlig med bildet som aktoratet har tegnet av mannen.

I tiltalebeslutningen står det at han aktivt har arbeidet for iranske myndigheter på dansk jord, at han har spionert for iransk etterretningstjeneste, og også har arbeidet for det islamske prestestyret, ikke imot det.

Men norskiraneren avviser denne beskrivelsen. Han erkjenner å ha tatt bilder og filmet ved boligen til mannen som aktoratet mener iranske myndigheter ønsket å gjennomføre et attentat mot. Men han sier han gjorde det av personlige grunner, ikke på vegne av den iranske etterretningstjenesten.

Mannen ble i oktober 2018 pågrepet av svensk sikkerhetspoliti i Göteborg og deretter utlevert til Danmark. Der har han sittet i varetekt siden.

Han er norsk statsborger, og har bodd i Norge i ti år.

VG har tidligere skrevet at 39-åringen ved flere anledninger skal ha jobbet som vakt for den iranske ambassaden, både i ambassadebygningen på Frogner i Oslo og i residensen på Stabekk i Bærum.

I juni 2016 ble han fotografert sammen med Irans utenriksminister Javad Mohammad Zarif under et arrangement i regi av den iranske ambassaden på Grand Hotel i Oslo.

Separatistgruppe

Mannen som den tiltalte anklages for å ha spionert på, flyktet fra Iran til Danmark i 2006. Han er en av grunnleggerne til separatistbevegelsen Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz (ASMLA). Bevegelsen kjemper for arabisk selvstendighet i den iranske provinsen Khusistan. I Iran regnes gruppen som en terrororganisasjon.

Mannen har de siste årene hatt politibeskyttelse i Danmark. Det fikk han etter drapet på en eksiliraner i Nederland, som også var med på å stifte ASMLA.

I september 2018 fryktet dansk sikkerhetspoliti at et attentat var nært forestående, noe som førte til en storstilt politiaksjon. I flere timer var motorveier og bruer stengt, i tillegg til at togforbindelser ble stanset.

