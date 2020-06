VG-Peil-Logo Kardashian krever etterforskning etter Roberts (24) død Av EIVIND A. HAUGEN Publisert 14. juni, kl. 21:00 Onsdag ble Robert Fuller (24) funnet død, hengende fra et tre nær rådhuset i den lille byen Palmdale i California. Lørdag tok flere hundre innbyggere i byen til gatene for å marsjere fra stedet 24-åringen ble funnet død til politistasjonen. Av EIVIND A. HAUGEN Publisert 14. juni, kl. 21:00 Demonstrasjon skjedde etter en pressekonferanse på fredag. Der konfronterte flere innbyggere tjenestemenn fra politiet og byen. Der var de kritiske til hvor raske politiet hadde vært med å fastslå at det var et selvmord, og krevde videopptak fra området rundt åstedet frigitt. Av EIVIND A. HAUGEN Publisert 14. juni, kl. 21:00 Da politisjef Ronald Shaffer på pressekonferanse sa at ting tydet på at Fuller hadde tatt sitt eget liv, svarte flere innbyggere med å rope: «Det er løgn!». Kim Kardashian West, tvitret samme dag en lenke til et opprop for Fuller på fredag etter at flere medier hadde omtalt saken. I oppropet står det: «Dette var ikke et selvmord, men et drap». Av EIVIND A. HAUGEN Publisert 14. juni, kl. 21:00 «Alt de har fortalt oss har ikke vært riktig. Vi har hørt en ting, så noe annet. Vi vil bare ha sannheten. Broren min var ikke suicidal. Det var han bare ikke» sier Fullers søster, Diamond Alexander Fuller, ifølge New York Times. Av EIVIND A. HAUGEN Publisert 14. juni, kl. 21:00

Over 120.000 har signert oppropet de siste dagene, og innbyggerne i Palmdale er ikke lenger alene i å mistenke om at noe annet har skjedd. Dødsfallet skjer samtidig som det pågår store demonstrasjoner mot politivold og rasisme i USA etter drapet på George Floyd.

På fredag og lørdag trendet hashtagen #justiceforrobertfuller på Twitter.

Rådhuset i Palmdale har i etterkant av pressekonferansen gått ut og støttet kravene om en uavhengig etterforskning og obduksjon av dødsfallet. Kathryn Barger, som overser myndighetene i Los Angeles’ fylke, har bedt Californias statsadvokat se på saken.

Visesheriff Eric Ortiz sier, ifølge New York Times, at de ikke vil uttale seg om rådhusets og demonstrantes krav.

Han sier videre at de fortsetter å etterforske saken. På spørsmål om de vil frigi videomateriale fra nærliggende områder, sier myndighetene at rådhuset ikke har utvendige kameraer og at videoopptak fra et nærliggende trafikklys ikke kunne ha fanget opp hva som skjedde.

Sheriff Ron Shaffer ber innbyggere komme til dem med relevant informasjon om Fuller.

Ordfører i nabobyen Lancaster, R. Rex Parris, sier at politiet har fortalt ham at alt tydet på selvdrap og at det ikke var noe som indikerte noen annen dødsårsak. Han hevder også at det var andre ting som tydet på tidligere selvmordsforsøk.

Foto: DAVID MCNEW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA