BEKYMRET: Mandag ettermiddag møtte VG den kurdiske topplederen Alder Xelil på hans kontor i den nordøstlige byen Qamishli i Syria. Foto: Harald Henden, VG

Kurdisk toppleder til VG: – Den mest kritiske dagen i al-Hols historie

QAMISHLI (VG) President Alder Xelil har lenge fryktet utviklingen i den omstridte al-Hol-leiren i Syria.

– Sikkerhetsstyrkene har enda ikke full kontroll over situasjonen i leiren, sier han.

Norsk IS-kvinne til VG: «Mye skyting og drap i leiren»

Mandag ettermiddag møtte VG den kurdiske topplederen på hans kontor i den nordøstlige byen Qamishli i Syria, halvannen times kjøretur fra al-Hol-leiren.

Xelil er presidenten i koalisjonen som leder den kurdiske selvstyreregionen i nordøstlige Syria, og han blir fortløpende orientert om situasjonen i leiren etter at det mandag formiddag brøt ut opptøyer.

– Mange radikaliserte kvinner gikk mandag sammen og angrep politiet som holder vakt i leiren, og vi har fortsatt ikke kontroll på situasjonen. Kanskje vil dette opprøret fortsette i morgen. Vi vet ikke når vi vil få kontroll, sier han.

KONFLIKTFYLT: Forholdet mellom kvinnene fra IS-området og deres kurdiske vakter er preget av høyt konfliktnivå.

Han påpeker at de radikale kvinnene i leiren ikke bare angrep sikkerhetsstyrkene, men også andre internerte kvinner som de mente ikke følger de strenge islamistiske kleskodene som IS lenge har forsøkt å innføre i regionen.

– Hvis en kvinne velger å ta av seg nikaben blir hun angrepet, sier han.

Topplederen sier han lenge har vært bekymret for sikkerheten i leiren, også blant annet etter at IS-lederen Abu Bakr al-Bagdahdi kom med en uttalelse om at de internerte kvinnene måtte befris.

Noen timer tidligere kom det meldinger fra leiren om dramatiske scener med skyting og kaos. VG fikk da opplyst fra en sikkerhetskilde at en IS-kvinne var død og syv skadet i opptøyene. Flere NGOer og sivilarbeidere trakk seg ut av leiren, mens soldater tilknyttet SDF omringet området for å få kontroll.

FANGET I LEIREN: IS-kvinner fremstilles som fanger i en tråd på den krypterte meldingstjenesten Telegram. «Profeten sier mat de sultne, besøk de syke og frigi fangene», står det på dette bildet.

VG var også i kontakt med flere norske kvinner i leiren:

«Hei ... jeg kom for å dra til Leger uten Grenser, men det er kaos, skyting, ikke bare gevær, men biler også. Campen er omringet av soldater, og biler med gevær på baksiden».

En annen kvinne, som sitter i en annen del av leiren meldte følgende: «Mye skyting og drap i leiren». Moren til den etnisk norske kvinnen som sitter i al-Hol leiren sa til VG:

– Min datter ringte nettopp. Det var fullt kaos, så hun vet ikke nøyaktig hva som pågår, men det er skyting i leiren og hun er veldig redd, forteller moren i Norge.

Advokat Nils Christian Nordhus representerer to av de norske IS-kvinnene i Syria. Han skrev følgende i en SMS til VG mandag formiddag:

«Vi er usikre på om regjeringen virkelig har tatt innover seg at det står om liv og død her. Mor og barn er livredde akkurat nå.»

Ved 17.30 tiden snakket VG med et medlem av sikkerhetsstyrkene i al-Hol, som da sa at protestene fortsatte utover mandagen, og at en svart IS-flagg ble heist i leiren.

Vedkommende hevdet da at ting hadde roet seg, og at sikkerhetsstyrkene hadde kontroll, noe altså den kurdiske topplederen Alder Xelil ikke kunne bekrefte noen timer senere.

