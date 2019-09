THE SQUAD: Donald Trump fortsetter å angripe Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib og Ayanna Pressley på sosiale medier. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Trump slår tilbake etter riksrettetterforskning: Massive Facebook-angrep

Presidenten brukte like mange penger på Facebook-annonser på én dag som han pleier å bruke på en uke.

Marie Melgård

NTB

Det skriver den amerikanske avisen The Washington Post.

Demokratene i Kongressen jobber på spreng for å få fortgang på riksrettsprosessen mot president Donald Trump. Allerede neste uke kan det være klart for høringer.

I mellomtiden jobber kampanjen for å få Trump gjenvalg i 2020 like hardt for å slå tilbake.

De siste dagene har Trump-leiren bombardert Facebook med flere tusen annonser rettet inn mot spesifikke velgere i hver delstat.

I flere av Facebook-reklamene går Trump til angrep på «the squad», som er fire demokratiske kongresskvinner med minoritetsbakgrunn, som Trump kaller for sosialist-gjengen.

Terror-anklager

I Facebook-annonsene anklager Trump kvinnene for å komme med terrorist-sympatier, noe de ikke har gjort, skriver The Washington Post.

Det er ikke første gang presidenten går til angrep på Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib og Ayanna Pressley.

Trump kom så vidt unna en riksrettssak for rasistiske kommentarer da han sa at de fire kvinnene kunne dra tilbake til landene de kom fra, til tross for at de er amerikanske statsborgere.

Trump ber også sine støttespillere om støtte til hans hans offisielle forsvarsfond mot riksrettssak.

Donald Trumps sønn, Eric Trump, sa torsdag at Trump-kampanjen hadde hentet inn over 8,5 millioner dollar de siste 24 timene.

TRUMP SLÅR TILBAKE: Etter å ha angrepet kongresskvinner med minoritetsbakgrunn, deltok president Trump på en mottakelse for latinamerikansk kulturarv i det Hvite hus fredag kveld. Foto: YURI GRIPAS / POOL / ABACA POOL

Tre mill på en dag

Dataanalytikser Laura Edelson ved New York University har hentet ut data fra Facebooks offisielle annonse-arkiv. Dette arkivet viser viser hvem annonsene er ment å treffe og hvor mange som har sett dem, men det gir ikke et eksakt prislapp på annonsene.

Men ifølge Edelsons beregninger brukte Trump over tre millioner kroner på annonser bare på onsdag. Det er det samme beløp kampanjen vanligvis bruker på en uke.

Det er samme dag som det Hvite Hus publiserte en transkribert versjon av Trumps samtale med Ukrainas øverste leder, Volodymyr Zelenskyj. Her kom det frem at Trump ba Ukraina etterforske Joe Bidens sønn for korrupsjon. Dagen etter ble varselet mot han, som startet saken, offentliggjort.

Varsleren skriver at flere personer i det Hvite Hus var «dypt forstyrret» av innholdet i samtalen til Trump og at det Hvite hus gjorde det de kunne for å skjule samtalen mellom Trump og Ukraina. Samme kveld ble det klart at det blir igangsatt riksrettetterforskning av Trump.

Til sammen har kampanjen brukt mellom 346.000 dollar og opp mot 1,4 millioner dollar på mer enn 2.000 annonser de siste dagene.

Annonsene har nådd ut til et sted mellom 13,3 millioner og 25,3 millioner Facebook-brukere.

Trump-kampanjen har ikke ønsket å kommentere saken, mens Facebook opplyser til The Washington Post at ingen av Trumps annonser bryter deres rettningslinjer.

Jobber på spreng

Demokrater sier at de første formelle riksrettshøringene i saken kan settes i gang neste uke, skriver New York Times. Da kommer det også en rekke stevninger.

Demokratene hadde allerede fredag levert en stevning. Komitéledere i Representantenes hus har gitt utenriksminister Mike Pompeo ordre om å utlevere flere dokumenter om Ukraina som et ledd i riksrettsprosessen.

Selv om det er fridager i Kongressen og mange representanter er i sine hjembyer, jobber demokrater intenst både med å tilrettelegge for granskingen og formulere et politisk budskap i en prosess som kan polarisere USA ytterligere.

I natt kom nyheten om at USAs spesialutsending til Ukraina, Kurt Volker, trekker seg. Han nevnes i varslerrapporten mot Trump.

Publisert: 28.09.19 kl. 09:29







