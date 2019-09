GOD TONE: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide tok onsdag imot den palestinske presidenten Mahmoud Abbas. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

President uten land: Klamrer seg til tostatsløsningen

PARKVEIEN (VG) Det går mer stille for seg når palestinernes president Mahmoud Abbas befinner seg i Oslo, enn da forgjengeren Yasir Arafat var her.

Den gang sto den norske hovedstaden på hodet og oppmerksomheten var enorm.

Onsdag kveld kom den palestinske presidenten, Mahmoud Abbas tuslende opp trappene i Regjeringens representasjonsbolig i Parkveien, like bak Slottet til et viktig møte med den norske utenriksministeren og hennes betrodde stab.

Et kjapt møte med pressen hvor 84 år gamle Abbas overlot til sin utenriksminister Riad Malki å svare for seg. President Abbas kom med et kort «Vi får se, vi venter og de venter»-svar på et spørsmål om hva han syns om det israelske valget.

Mahmoud Abbas, eller Abu Mazen som er navnet palestinerne bruker på ham, har de siste årene vært preget sykdom og klarer ikke store anstrengelser lenger. Presidenten forlot pressemøtet før Ine Eriksen Søreide offisielt ønsket alle velkommen og sa noen ord om hva hensikten med den palestinske presidentens besøk i Norge:

DEN GANG DA: Oslo-avtalene skulle gi palestinerne en egen stat. Terje Rød-Larsen var en av arkitektene. Her er han sammen med Yasir Arafat da PLO-lederen fikk fredsprisen sammen med Yitzak Rabin og Shimon Peres. Foto: Line Møller, VG

– Vi vil selvsagt ta opp situasjonen i regionen og prate om hvordan vi skal jobbe sammen fram til Giverlandsgruppen (AHLC) møtet i New York i neste uke. Dette, og en del bilaterale saker tar vi opp fordi situasjonen i regionen nå er svært vanskelig, sa den norske utenriksministeren.

Det var gjensynsglede og godt humør som preget de to hovedpersonenes opptreden for norsk og utenlandsk presse før de tok plass rundt middagsbordet i en av de stilfulle stuene i den vakre bygningen i Parkveien.

Et stykke på vei er det de samme temaene som har gått igjen gjennom de siste tiårene når norske og palestinske politikere møtes. Palestinernes fortvilte situasjon, Norges rolle som leder av Giverlandsgruppen for de palestinske områdene, PA, og selvfølgelig tostatsløsningen, som det i løpet av 26 år siden aldri har blitt noe av.

BEKYMRET: Palestinernes utenriksminister Riad Malki, med sin norske kollega onsdag kveld. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

VG stilte dette spørsmålet til den palestinske utenriksministeren om hvordan de fremdeles kunne snakke om en tostatsløsning som synes lenger unna enn noen gang:

– Fakta er jo at de israelske bosetningene blir flere, og det bygges hele tiden på de okkuperte palestinske landområdene over store deler av Vestbredden, og det i omfang som mange mener gjør det umulig å skape fred. Hvordan er da mulig å fortsette å snakke om en tostatsløsning?

Utenriksminister Riad Malki gir det eneste svaret palestinerne kan gi, selv om det hviler en oppgitthet over det som blir sagt og som gjentas gang på gang:

– Det er enighet om en tostatsløsning internasjonalt og vi tror fremdeles at det et mulig å nå fram til en løsning. Vi vet at Israel er imot en to-stasløsning, men likevel er det håp om at vi etter det israelske valget, finner en partner for fred. Så må vi sette oss ned sammen for å finne en løsning.

Selvsagt er situasjonen på bakken veldig skuffende. Utbyggingen av bosetningene fortsetter og det snakkes om en annektering av Vestbredden. Alt dette er et tilbakeskritt som vi håper at land som Norge og andre land kollektivt kan bidra til å stå opp imot truslene om en israelsk annektering av Vestbredden, sier den palestinske utenriksministeren.

HISTORISK: 13. september i 1993 signerte Yitzak Rabin og Yasir Arafat Oslo-avtalen på plenen utenfor det hvite. Tostatsløsningen det var enighet om å få til, glimrer fremdeles med sitt fravær, 26 år etter. Foto: J. David Ake, AFP

Fakta Vestbredden *Over 700.000 israelske bosettere bor i nærmere 240 bosetninger og såkalte utposter på den israelskokkuperte. Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem. * Bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, der det i artikkel 49 heter «Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes». * FNs sikkerhetsråd vedtok 23. desember 2016 en resolusjon som slår fast at bosetningene og utpostene er ulovlige, og at all byggeaktivitet i dem straks må stanse. * utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) mener at bosetningspolitikken er ulovlig i henhold til folkeretten og et hinder for arbeidet med å finne fram til en varig fredsløsning mellom israelere og palestinerne. * Israels statsminister Benjamin Netanyahu lover å anerkjenne samtlige bosetninger på. Vestbredden, inkludert i Øst-Jerusalem, dersom han blir gjenvalgt. Søreide sier at dette være "et klart brudd på folkeretten". Kilde: NTB

